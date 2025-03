Van Lize tot Lieven: deze 7 scoren een opvallende gastrol in de eerste twee afleveringen van Chantal

In de eerste twee afleveringen van Chantal, vanaf vandaag op Streamz, zien we ook enkele opvallende gastrollen passeren. Wij geven een verhelderend antwoord op de vraag: van waar ken ik die alweer?

In de eerste twee seizoenen zagen we al fanastische gastrollen van onder meer Janne Desmet en Peter Bulckaen passeren, en ook in het derde seizoen zien we enkele bekende gastacteurs en -actrices. Wij geven de zeven opvallendste uit de eerste twee afleveringen. Opgelet: milde spoilers!

1. Bart Claeys

Bart Claeys had ook een gastrol in ‘Eigen kweek’. © Streamz

Deze Roeselarenaar is al jaar en dag een graag geziene figurant in verschillende producties, van ‘Aspe’ tot ‘De Buurtpolitie’. Hij maakte zelfs een deel uit van de jury in ‘De Twaalf’. Bart Claeys ademt ook theater. Al bijna 20 jaar organiseert hij regelmatig theatertournees waar hij de hoofdrol in speelt. Leuk detail: Bart is één van de weinige acteurs in Chantal die ook al te zien was in ‘Eigen kweek’. In het derde seizoen speelde hij een cafébaas die moest getuigen tegen Frank Welvaert (Wim Willaert). Zijn café heeft hij blijkbaar ingeruild voor een traiteursbedrijfje.

2. Lize Feryn

Het is niet de eerste West-Vlaamse rol voor Lize Feryn. © Streamz

In het begin van de reeks maken we kennis met Shana, het nieuwe lief van de Sheriff. Zij doet meteen de wenkbrauwen fronsen, niet alleen omdat ze een pak knapper is dan de inspecteur, maar ook omdat ze geen onbekende blijkt te zijn… Actrice Lize Feryn, afkomstig van Deerlijk, zet deze rol alweer met verve neer. Het is overigens niet haar eerste keer in het West-Vlaams. Zo maakte ze haar debuut in ‘In Vlaamse Velden’, en mocht ze haar beste West-Vlaams bovenhalen in de reeksen ‘Voor wat hoort wat’ en ‘Beau Séjour II’. Lize komt ook later in de reeks nog aan bod.

3. Lieven Debrauwer

Lieven Debrauwer zat voor de gelegenheid aan de andere kant van de camera. © Streamz

Deze Roeselarenaar kennen we misschien nog het beste als de alomgeprezen regisseur van de films ‘Pauline & Paulette’ (2001) en ‘Confituur’ (2004). Scenarist Mathias Sercu bewijst nog maar eens zijn veelzijdigheid door verder te kijken dan de klassieke hokjes en vroeg Lieven Debrauwer om de slechterik van dienst te spelen. Dat doet hij overigens voortreffelijk, en het smaakt naar eigen zeggen naar meer. Sercu en Debrauwer kennen elkaar al jaren. De twee stonden ook samen op het podium met de muzikale roadshow Staf Steegmans, een goeie tien jaar geleden.

4. Ilse de Koe

Ilse de Koe is alomtegenwoordig op theater én tv. © Streamz

Ilse de Koe, met roots in Beernem, doet al jaren geweldige dingen op het theater. Zo was ze onder meer verbonden aan het fantastische Studio Orka en speelde ze de hoofdrol in ‘De soldaat-facteur en Rachel’ van Compagnie Cecilia, aan de zijde van Sebastien Dewaele. Op tv was ze te zien in onder meer ‘De Twaalf’, ‘Onder Vuur’, ‘Albatros’, ‘Juliet’ en ‘Nonkels’. In ‘Chantal’ speelt ze de directrice van het rusthuis, en komt ze tegenover Dries Heyneman te zitten. De twee deelden een fantastische scène in ‘Bevergem’ toen ze zijn personage Kurt beschuldigde van haar te begluren in de toiletten.

5. Jean Michel Balthazar

Jean Michel Balthazar was eerder al te zien in de debuutfilm van Mathias Sercu. © Streamz

Misschien wel de vreemde eend in de bijt, te meer omdat deze Franstalige acteur geboren werd in Seraing bij Luik. De man debuteerde in ‘La Promesse’ (1996) van de broers Dardenne en duikt sindsdien vaak op in Franstalige producties. Een paar keer maakte hij de overstap naar Vlaanderen, met een passage in ‘Welp’, ‘Belgica’, ‘Albatros’ en ‘1985’. Mathias Sercu kende hem van zijn regiedebuut ‘J’aime la vie’, waarin hij ook een rol had als de receptionist van het hotel in de Ardennen.

6. Machteld Ramoudt

Machteld Ramoudt kennen we nog van De Kotmadam. © Streamz

Deze Roeselaarse heeft misschien wel het meest langlopende cv van alle acteurs op de set. Machteld Ramoudt speelde in de jaren 70 al mee in ‘De Paradijsvogels’ en ‘Het gezin van Paemel’, al kennen de meeste haar ongetwijfeld als Mimi, de beste vriendin van Jeanne in ‘De Kotmadam’. Haar laatste rol in een fictiereeks dateert van ‘Albatros’. Daar speelde ze de moeder van Isabelle Van Hecke. Opvallend: die laatste komt later dit seizoen ook nog aan bod.

7. Laurens Aneca

Laurens Aneca heeft al een pak meer ervaring in theater dan op tv. © Streamz

Op het einde van aflevering twee maken we voor het eerst kennis met Laurens Aneca, een charmante oude kennis van Sylvie Velghe (Silke Thorrez). Laurens is afkomstig van Leffinge, en verdiende al zijn strepen op de planken. Hij regisseert zijn eigen voorstellingen en was ook al regieassistent en coach. Zijn televisie-ervaring blijft beperkt tot een gastrolletje in ‘De Anderhalve Meter Show’ op Play4.

