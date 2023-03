Van leerkracht tot slagersvrouw: dit zijn de (West-)Vlaamse kandidaten voor De Mol!

Zondagavond stelde Gilles De Coster de kandidaten voor het gloednieuwe seizoen van ‘De Mol’ in Café De Mol. Van de negen kandidaten zijn er twee afkomstig van onze provincie.

Vanaf zondag 19 maart is het weer zover. Dan gaat het nieuwe seizoen van De Mol van start op Play4. Dit seizoen speelt zich af in de Amerikaanse staat Arizona en belooft opnieuw heel wat verrassingen in petto te hebben. Eén daarvan kregen we zondagavond al te zien: er is nog een tiende kandidaat, maar die kregen we nog niet te zien. “Geen twee zonder drie”, grapte Jens Zutterman, die aanwezig is in ‘Café De Mol’.

Presentator Gilles De Coster stelde wel al de negen andere kandidaten voor. Twee daarvan zijn afkomstig van West-Vlaanderen.

Lieselot runt met haar man een slagerij in Rollegem-Kapelle. © Play4

Zo is er Lieselot Devos (32) uit Rollegem-Kapelle. De jonge mama van twee zoontjes runt samen met haar man Xavier Deprez een slagerij op het Sint-Jansplein: ‘Meat Xavier en Lieselot’. Dat doen ze al sinds 2016. Het gaat om de vierde generatie in de slagerij. Die ontstond overigens in 1919 toen Remi Devos, de zoon van de toenmalige agent of ‘garde’ een zaak oprichtte met Marceline Vervaeke. Hun zoon Gabriel nam de zaak over. Hij was getrouwd met Rosa Vermeersch. Schoondochter Frida Vanhaecke, die getrouwd was met Lieven Devos, nam later de zaak over. Frida was min of meer de drijvende kracht achter de zaak, waar de echte passie van haar vader bij boeken lag. Zo had hij een arsenaal aan zeldzame boeken verzameld, waaronder eerste drukken van bekende schrijvers. Hij mocht ook auteurs als Hugo Claus tot zijn vriendenkring rekenen.

Vastberaden kandidaat?

Opmerkelijk: het zag er naar uit dat de derde generatie de laatste zou worden. Dochter Lieselot, ook gebeten door het woord, volgde de opleiding journalistiek en haar man Xavier, afkomstig van Desselgem, werkte als loodgieter. “De stiel interesseerde me niet echt”, zo liet ze eerder al optekenen in onze krant. “Maar ik zag de job als journalist niet zitten om te combineren met een gezin. Ik schoolde me om, en stapte in de voetsporen van mijn ouders.”

Samen met haar man volgde ze een dagopleiding bij Syntra West, en in 2016 namen ze uiteindelijk de zaak over. In 2019 werd de zaak grondig vernieuwd. Het werk van Lieselot is onrechtstreeks ook een eerbetoon aan haar vader, die in de zomer van 2004 verongelukte met zijn wagen. De rest van het gezin was op dat moment op reis in Egypte, en vader Lieven was eerder naar huis gekomen om alles klaar te maken voor de heropening. Mama Frida besloot de zaak verder te zetten, en kreeg later door haar lange ervaring ook de titel van beenhouwer. Ongetwijfeld is de vastberadenheid en de mensenkennis van Lieselot een grote troef in ‘De Mol’.

Thomas uit Kortrijk (en die les geeft in Ieper) is ongetwijfeld ook van geen kleintje vervaard. © Play4

Die andere West-Vlaamse kandidaat is Thomas Vandendriessche (42) uit Kortrijk. Hij is leerkracht aardrijkskunde en wiskunde in het Atheneum in Ieper. Twee jaar geleden kwam hij nog in het nieuws bij ons toen hij op de trein werd bestolen en de dieven aan de haal gingen met zijn laptop, schoolwerk en 1.500 euro die bedoeld was voor de 100-dagenviering.

Thomas volgde ooit een barista-opleiding en is een heuse koffieliefhebber. Hij is getrouwd met Cathy Jansens, met wie hij al 25 jaar samen is. Ook zij werkt in het onderwijs. Ze is docente voedingsleer, marketing en projectmanagement aan de Hogeschool VIVES. Ze was ook de bezielster van lunchlocal, dat gezonde lunches aanbood. Samen hebben ze drie dochters.

Naast Lieselot en Thomas zien we nog de volgende kandidaten opduiken:

– Comfort (32) uit Jette: ze werd geboren in Kameroen en groeide op in Gent, waar ze het accent heeft overgenomen. Deze zomer studeerde ze af als gynaecoloog. Ze is ook mama van een dochtertje van 1,5 jaar.

– Conny (58) uit Bonheiden: de energieke ouderdomsdeken van de groep is gek op cijfers. Ze geeft wiskunde aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen en beheert zelfs een Instagramaccount over wiskunde. In haar vrije tijd doet ze aan improvisatietheater.

– Lancelot (27) uit Antwerpen: er zit Er zit een nobele rode draad in de familie: zijn broers en zus heten Oberon, Lohengrin en Iphigenia. Zelf luistert de vastgoedmakelaar ook naar de naam Welwillende Wasbeer, maar dan bij de scouts.

– Leïla (34) uit Bambrugge: de antropologe heeft roots in Tunesië, groeide op in het Frans, woonde in Nederland en belandde uiteindelijk in het Oost-Vlaamse Bambrugge met haar vriendin en hun zoontje.

– Ruben (22) uit Nijlen: de jongste kandidaat van de groep is chef-patissier bij het gastronomisch restaurant L’Oh in Tielt-Winge. Zijn lievelingsnummer is – geheel toepasselijk – ‘Party in the USA’ van Miley Cyrus.

– Samya (26) uit Zaventem: als advocaat sociaal recht heeft Samya een ruime blik op de wereld. Ze heeft Marokkaanse roots en reist heel graag. Tijdens haar studies werkte ze ook als stewardess voor TUI.

– Toos (27) uit Zaventem: een schrijnwerker die vaak aan het werk is voor Brussels Airport en in zijn vrije tijd graag klimt of terug te vinden is in zijn stamcafé met zijn vrienden.

Krijgen we na Uma opnieuw een Mol uit Kortrijk? © Play4

Onder meer Uma, de Mol vorig jaar, en Jens waren te gast in de show, die overigens ook voor het eerst gesponsord wordt door biermerk Brugse Zot.

Op zondag 19 maart gaat het nieuwe seizoen van De Mol van start. Elk nieuwtje kan je volgen via onze site.