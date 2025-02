Van Ingeborg tot Mohsin: dit zijn de kandidaten voor ‘Dancing with the Stars’

Vanaf 9 maart zien we zowel Ingeborg Sergeant, Mohsin Abbas als Sarah Puttemans aantreden op de dansvloer van het VTM-programma ‘Dancing with the Stars’.

Vanaf 9 maart halen 14 bekende Vlamingen elke zondagavond hun meest fonkelende glitterjurk, chiqueste maatpak en shiny shoes boven om deel te nemen aan ‘Dancing with the Stars’. Het programma verkast van Play4 naar VTM. Naast Shania Gooris, Francisco Desir Schuster, Bart Appeltans, Hannelore Simoens, Timon Verbeeck, Kathleen Aerts, Ward Lemmelijn, Elisabeth Lucie Baeten, Guy T’Sjoen, Miss Angel en Karl Meesters zien we ook twee West-Vlamingen opduiken: niemand minder dan Ingeborg Sergeant en Mohsin Abbas. Sarah Puttemans valt in principe ook onder deze categorie: ze woont vandaag immers met haar lief Viktor Verhulst in Knokke.

Voor Ingeborg is dans naar eigen zeggen geen onbekend terrein. © VTM

Ingeborg beleefde vorig jaar nog een opvallende passage in ‘De Verraders’. Of ze minstens even competitief voor de dag verschijnt, is nog afwachten. “Tussen mijn 18 en 22 leerde ik tijdens mijn 4-jarige theateropleiding zoveel dansstijlen aan”, aldus Ingeborg. “De vraag is of ik me hier 40 jaar later nog iets van herinner. Dansen vraagt van mij om de lente te omhelzen in de herfst van mijn leven. Als oudste van deze club voelt dit als overgave. Het hoogste goed vind ik vrijheid en waar kan je deze ervaring beter vinden dan in de overgave aan de expressie in een dans?”

Mohsin Abbas is de eerste comedian die deelneemt aan het dansprogramma. © VTM

Mohsin Abbas, de succesvolle comedian uit Oostende heeft zich vorig jaar op de kaart gezet tijdens De Slimste Mens en wil met minstens evenveel goesting aantreden: “In Vlaanderen ben ik de eerste comedian ooit die meedoet aan Dancing with the Stars en alleen dat al geeft een kick. Ik hou van een uitdaging en dansen wordt ons van kleins af aan met de paplepel meegegeven door Bollywood. Het blijft uit mijn comfortzone, maar het is een programma waar ik altijd vrolijk van werd als ik ernaar keek. We hebben een hele leuke groep en ik heb maar één doel: mij amuseren terwijl ik me smijt in dit avontuur.”

Sarah Puttemans wil zich helemaal geven. © VTM

En slaagt Sarah Puttemans tenslotte er in om het minstens even ver als Viktor Verhulst te schoppen (hij schopte het in 2020 tot de halve finale, red.)? “Dansen is voor mij altijd al een grote passie geweest. Als kind voelde ik me het meest vrij en gelukkig wanneer ik kon bewegen op muziek. Of het nu in de woonkamer was, op school of tijdens danslessen, dansen was en is nog steeds een manier om mezelf uit te drukken en mijn emoties te laten spreken. Dancing with the Stars voelt als een geweldig avontuur. Ik ben ontzettend benieuwd hoe ik me ga ontwikkelen in de verschillende dansstijlen. Het is een enorme uitdaging en ik kijk er dan ook enorm naar uit!”