Van grap op TikTok tot optreden in Sportpaleis: dansende papa’s maken opwachting in ‘The Greatest Dancer’

Team Infinity, het jeugdige discoteam van Hypnosis Dance Academy uit Roeselare, raakte vlot door de selecties van ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’. Groot was de verbazing toen ook Dance Dads, een gelegenheidsteam met papa’s van enkele dansers, het tot de opnames schopte.

“Alles is gestart met een TikTok-filmpje vorig jaar”, vertelt Miguel Beauprez, Dance Dad en papa van Amélie die danst bij Team Infinity. “De meiden van Team Infinity zijn topdansers en er was discussie of het talent nu afkomstig was van de papa’s of de mama’s”, lacht hij. Om hun gelijk te bewijzen, namen de mannen stiekem een dansje op en plaatsten dat op TikTok. Het filmpje ging viraal en kreeg wereldwijd meer dan één miljoen views.

“Toen bleek dat we met Dance Dads mochten deelnemen aan The Greatest Dancer van Vlaanderen, dachten we eerst dat het een grap was. In het TikTok-filmpje waren we met een twintigtal papa’s, maar na dat telefoontje bleven er maar zes meer over”, lacht hij.

Vlot door voorrondes

Team Infinity wordt gecoacht door Sally Peire en is een vaste waarde bij Hypnosis. Amélie Beauprez is een van hen: “Ik ben 15, maar de jongste van ons team is slechts 11 jaar. Wij dansen disco en hebben heel wat ervaring met wedstrijden. Het nummer dat we brachten bij The Greatest Dancer is trouwens de act waarmee we Vlaams én vice-Belgisch kampioen werden”, aldus Amélie. Team Infinity passeerde vlot de voorrondes en ook de Dance Dads mochten het podium op.

“Er komt heel wat kijken bij zo’n grote show”, vertelt Dance Dad Akli Hallal, papa van Aure. Niet alles liep even vlot. Steve is de enige met danservaring en dat werd pijnlijk duidelijk toen ze een echte choreografie moesten inoefenen. “Ik dans wel eens graag op een feestje”, vertelt Akli, “maar in het dagelijkse leven ben ik sitebeheerder bij Stad Roeselare. Miguel is politie-inspecteur, Wim werkt als bediende en Dries is paramedisch verpleegkundig directeur… Een hoofd-inspecteur van de politie die danst op gangsta-rap, dat zie je ook niet elke dag”, lacht hij.

Team Infinity bestaat uit Amélie Beauprez (15), Rachelle Decancq (14), Amy Vanderperre (15), Yara Dewulf (13), Lore Theuninck (14), Aure Hallal (14), Amber Boudrez (15) en Milla Schaubroeck (12). Ze worden gecoacht door Sally Peire. © Stefaan Beel

De hiphop-choreo werd gemaakt door Rune Myny, zoon van Dance Dad Dries, en zijn vriendin Jade Vanhaelemeersch. “Ik was het proefkonijn om te zien welke moves al dan niet zouden lukken”, lacht Dries Myny. “De choreo leek simpel, maar we hadden toch enkele weken nodig om die onder de knie te krijgen. Voor dat TikTok-filmpje stak het allemaal niet zo nauw, maar nu moest alles kloppen. Als je op dat podium staat, krijg je maar één kans en dan wil je echt niet afgaan!”, weet Miguel.

Toch hadden de Dance Dads nauwelijks last van stress. “Ik had meer stress voor de generale repetitie in Hypnosis bij onze vrouwen en dochters dan voor de tv-opnames”, zegt Akli. “Hier kent iedereen je, terwijl je in die grote zaal voor een onbekende massa danst. We hadden er zin in en we hebben ons dan ook helemaal gesmeten tijdens de tv-show.” En dat beaamt Amélie. “Ik heb meegedanst tijdens de voorrondes, maar jammer genoeg was ik de dag van de opname geblesseerd. Ik heb alles gevolgd vanuit de zaal, ik had eigenlijk meer zenuwen voor de Dance Dads dan voor mijn eigen team.”

Tonnen respect

Tegen alle verwachtingen in stonden de Dance Dads in september in de opnamestudio. “Voor ons was het nog steeds een grap”, vertelt Akli, “maar uiteraard hebben we steeds gedanst met het grootste respect voor de échte dansers.” Of ze na dit avontuur op een andere manier naar de hobby van hun dochters kijken? “Zeker weten”, vult Miguel aan. “Chapeau voor wat zij op hun jonge leeftijd brengen. Het ziet er allemaal heel simpel uit, maar er gaan vele uren training aan vooraf. Zij streven naar perfectie.”

Perfect was de act van de Dance Dads misschien niet, maar met het juiste imago kom je ook al ver, zo blijkt. “Het plan was om in stijl aan te komen, met een echte tourbus”, vertelt Steve. “We wisten de oude tourbus van wielerploeg Astana te strikken, maar we vonden helaas geen chauffeur. Uiteindelijk moesten we het met een kleiner busje stellen”, lacht hij. “De cameraploeg die ons filmde, vond het ook de max. Ach, je moet toch eens kunnen lachen in het leven? Het moet niet altijd perfect en serieus zijn, toch?”

Dance Dads bestaan uit Miguel Beauprez (47 en hoofdinspecteur bij de politie), Akli Hallal (50 en is sitebeheerder van stad Roeselare), Dries Myny (45, is paramedisch verpleegkundig directeur), Steve Burggraeve (39, is coördinator dans bij Hypnosis) en Wim Lesage (47, is bediende). De choreografie komt uit het hoofd van Rune Myny, zoon van Dries, en zijn vriendin Jade Vanhaelemeersch. © Stefaan Beel

En dat hun act gesmaakt werd door het publiek, kan Amélie bevestigen: “Aure en ik werden in de zaal geïnterviewd door Aster Nzeyimana en toen onze vaders opkwamen, begon iedereen te roepen en te joelen”, vertelt ze. “Een kippenvelmoment, ik kreeg zelfs tranen in de ogen!” Amélie is dan ook bijzonder trots op haar vader Miguel. “Gewoon al het feit dat hij dat durft, vind ik zo cool. Dat kantje heb ik zeker van hem, ik ben ook niet bang op een podium”, lacht ze.

Sportpaleis

Ook de mama’s zijn trots op hun mannen. “Na het TikTok-filmpje van de mannen hebben wij ook een dansje opgenomen, maar daar stopte het dan ook”, vertellen Hannelore Haspeslagh en Stephanie Geldhof. “Ons zouden ze nooit zo zot krijgen om op tv te gaan dansen. Chapeau voor de Dance Dads dat zij dit wel durfden!”

“Het was een hele fijne ervaring”, sluit Akli af, “maar ik zou er wellicht niet meer aan beginnen. Het bezorgde me veel stress en het was een heel gedoe om alles geregeld te krijgen op het werk.” Al zijn er andere Dance Dads die een andere toekomst voor ogen hebben… “In mei houden we met Hypnosis onze jaarlijkse show en daarin zullen de Dance Dads zeker een plaatsje krijgen”, lacht Steve. “Daarnaast kreeg ik net bevestiging dat we op 26 februari zullen optreden tijdens de Lotto Cup Finals, de bekerfinale volleybal. Sportpaleis, here we come!”

‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’, op zaterdag om 20.20 uur op Eén en VRT MAX.