‘Van Droom tot Tuin’ is terug

Marc Verachtert uit Beernem is vanaf nu zondag te zien op Plattelands TV en Eclips TV. Samen met Gil Claes bezoekt de tuinjournalist opnieuw heel wat tuinen. “De interesse in tuinieren groeit en zeker het ecologische aspect wordt belangrijker”, klinkt het.

Het voorbije voorjaar trok Verachtert samen met een cameraploeg doorheen Vlaanderen en ging hij langs bij heel wat verschillende mensen met een tuin(droom). Het resultaat is vanaf zondag tien weken lang te bekijken op televisie. “Tien afleveringen lang gaan we op zoek naar bijzondere tuinen die vaak heel erg verschillen. We volgen letterlijk het proces ‘van Droom tot Tuin’. In het eerste deel kijken we telkens naar een werf waarin we de tuin zien groeien, in een tweede deel komt het afgewerkte concept aan bod. In een derde deel bekijken we de tuin vanuit een ander perspectief. Zo komt er in een van de afleveringen een specialiste praten over het effect van kleuren op onze hersenen, handig om weten wanneer we op zoek gaan naar kleuren voor in onze tuin”, lacht Verachtert.

100 % West-Vlaams

Volgens de tuinjournalist tonen steeds meer mensen interesse in tuinen. “Zeker het ecologische aspect wint daarbij aan belangstelling. Mensen gaan verstandiger om met water, investeren in schaduwbomen… Het principe van de sponstuin komt bijvoorbeeld ook aan bod. Daarbij proberen we het water zo veel als mogelijk in de tuin te houden, in de plaats van regenwater bijvoorbeeld naar de riolering te sturen. Eigenlijk kan je dat water het hele jaar lang in je tuin bewaren, waardoor planten vanzelf op zoek gaan naar die voorraden”, legt de Beernemnaar uit.

Een aantal jaren gelden ging Verachtert samen met een aantal anderen nadenken over hoe de tuin opnieuw een plaats op televisie kon krijgen. “Daarbij dachten we eerst aan een VTM-programma, maar bij Plattelands TV en Eclips TV bereiken we 40+’ers die specifiek met tuinieren bezig zijn. Dat vertaalt zich bovendien in mooie kijkcijfers. Ten slotte neemt Plattelands TV de productie op zich. Het gaat dus om een compleet West-Vlaamse productie”, besluit Verachtert met een knipoog. (AVH)