Van Chantal tot Styx: dit is dé man achter de schermen

Vanaf 2 februari is Styx te zien op Streamz, een nieuwe West-Vlaamse politiereeks. Regisseur van dienst is Jeroen Dumoulein (44) uit Kortrijk, die ook Chantal in goeie banen heeft geleid en ondertussen al een aardig palmares heeft. “Ik vind dit écht leuk. Op de set heb ik ook altijd veel energie.”

Vraag eens rond wie Jeroen Dumoulein is, en iedereen in het vak trekt meteen een schof met complimenten open. De laatste in het rijtje is Sebastien Dewaele, waarmee hij bijna 100 dagen op de set stond van Styx, de nieuwe dramareeks die nu te zien is op Streamz. Meer dan twintig jaar geleden werkten de twee al samen aan het RITCS, waarbij Dewaele de hoofdrol speelde in een absurde studentenfilm over een verhuizer die werd opgeslokt door een levende… kast. In Styx, geregisseerd door Jeroen, speelt Sebastien nu een corrupte flik die nog kan rondlopen nadat hij wordt doodgeschoten.

Jongensdroom

Vrij snel na zijn studies kwam Jeroen piepen bij Wittekerke. “Ik had al gewerkt bij onder meer de reeks Sedes & Belli, en de creative director daarvan belde me op een donderdag op dat er een regisseur was uitgevallen voor Wittekerke. Op maandag kon ik beginnen. Met mijn jeugdige overmoed heb ik daar ‘ja’ op gezegd. Maar ik heb in die drie seizoenen veel geleerd. Toen ben ik bij de telenovelles beland (LouisLouise, David en Ella, red.), maar na drie had ik het wel gezien.” (grijnst) “Daarna kreeg ik de kans om Zone Stad te doen, Aspe, Nieuw Texas en Spitsbroers. Ik deed ook reeksen als Campus 12 en Nachtwacht. Ik ben altijd van het ene in het andere gerold, en nooit lange periodes werkloos geweest, waar ik heel dankbaar voor ben. Oorspronkelijk trok ik naar het RITCS om een film te maken, maar ik ben heel gelukkig met wat ik vandaag kan doen. Televisiereeksen worden ook steeds ambitieuzer – kijk maar hoe filmisch Styx is – dus is het verschil met film steeds kleiner. Een eigen film maken blijft natuurlijk een jongensdroom. Ik zou heel graag nog iets doen met een kortfilm (De Vijver, red.) die we tien jaar geleden hebben gemaakt.”

Sebastien Dewaele werkte eerder al samen met Jeroen. © NyKLyN/Eyeworks

Leuk detail: die kortfilm maakte hij met Michel Sabbe, die daarna werd opgemerkt door Peter Bouckaert, grote baas bij filmproducent Eyeworks. Sabbe werd ingeschakeld om het boek Styx (van Bavo Dhooge, red.) in een scenario te gieten. Zo kwam ook de naam van Jeroen op de radar van Peter. “Ik heb toen een moodboard en intentieverklaring gemaakt om Peter te overtuigen. Ik wilde dit echt héél graag doen.”

“Grappig toeval is dat ik jaren geleden ging kijken naar ‘Naamloze Gebeurtenis’, een voorstelling die Mathias Sercu had geschreven en geregisseerd. Ik was danig onder de indruk en wilde eens met hem samenzitten. Ik zat ondertussen met een ander verhaal in mijn hoofd, dat van Daisy Ragole, een bankbediende uit Dentergem die 91 miljoen euro verduisterde voor haar echtgenoot. Ik had dat verhaal leren kennen door Maaike, die er onlangs nog over vertelde in De Krant van West-Vlaanderen (in De Krant van Maaike eind oktober, red.). Op datzelfde moment nodigde Peter zowel Mathias als Maaike uit om over Chantal te babbelen, en zo kwam mijn naam alweer ter sprake…”

Chantal werd geschreven door Mathias Sercu, maar het is geen geheim dat Jeroen mee hielp brainstormen. © NyklyN/Eyeworks

Jeroen draaide het eerste seizoen van Chantal, en vrij kort daarna blikte hij mee het tweede in. “Ik regisseerde de eerste twee afleveringen, en de rest deed Senne Dehandschutter. Chantal ligt mij na aan het hart, ook al omdat ik van in het begin betrokken was in het schrijfproces. Mathias heeft fantastisch werk afgeleverd, en het was fijn om mee te brainstormen over de verhalen.”

Chantal 3

Terwijl Chantal nog werd gemonteerd, trof Jeroen al de voorbereidingen voor de opnames van Styx. “Het was een pittige periode, ja”, lacht Jeroen. “Die reeks zit er nu op, en dus kijk ik al uit naar het derde seizoen van Chantal, dat ik weer helemaal zelf regisseer.”

Styx was naar eigen zeggen evenwel de meest uitdagende reeks tot nu toe. “Of toch op papier, want we zaten met 98 draaidagen, waaronder veel nachtopnames, buiten, in de regen… Dat vraagt tijd. Zeker als je ook veel gebruik maakt van speciale effecten en make-up. Zo’n scène waar plots veel bloed aan te pas komt, herneem je niet zomaar zonder eerst alles op te kuisen. Maar het voelde in elk geval niet zwaar aan, die opnames. Het was van het begin tot het einde vooral heel plezant. We zaten ook met een hele goeie ploeg, met mensen die er voluit voor gingen. Bij andere reeksen is dat eigenlijk ook zo. Ik probeer ook altijd positief te zijn op de set, en veel positieve energie over te brengen. Zeker naar de acteurs toe, zodat ze op hun gemak het beste van zichzelf kunnen geven. Na zo’n week draaien ben ik een wrak, maar ik kan mezelf altijd weer snel opladen om op de set te gaan staan. Nee, aan goesting ontbreekt het me nog geenszins!”

Styx, vanaf nu te zien op Streamz, later op VTM. Chantal, elke zondagavond op VRT 1 en integraal op Streamz.