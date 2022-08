Tweede seizoen ‘Het Parket’ focust op onze provincie

Na het succes van het eerste seizoen op Play4, opent Het Parket opnieuw de deuren om een inkijk te geven in zijn werking.

Dit seizoen gaat documentairemaker Eric Goens de West-Vlaamse toer op en volgt hij het Openbaar Ministerie in Brugge, Ieper en Kortrijk. Lies, Tessa, Roeland, Maarten en nog vele andere parketmagistraten tonen ons de problemen waarmee zij elke dag worden geconfronteerd.

Want ook in tijden van corona blijft het parket de belangen van de maatschappij verdedigen, misschien zelfs meer dan ooit. Het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld schoot de voorbije twee jaar de hoogte in. En ook mensensmokkel blijft een moeilijk vraagstuk dat het parket West-Vlaanderen probeert op te lossen. Van moordzaken, zedenfeiten, drugs dossiers tot de dagdagelijkse criminaliteit,… In Het Parket maakt de kijker het allemaal van op de eerste rij mee.

Het Parket is te zien vanaf 8 september om 21 uur op Goplay en 22.10 uur op Play4.