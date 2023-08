Tweede seizoen ‘Chantal’ pas in 2024 te zien

Fans van ‘Chantal’ moeten nog even geduld hebben. Het tweede seizoen van de spin-off van ‘Eigen kweek’ gaat pas volgend voorjaar op antenne.

Oorspronkelijk zou ‘Chantal’ dit najaar te zien zijn, maar VRT liet weten dat het tweede seizoen van de populaire reeks wordt uitgesteld naar 2024.

Het verhaal? Tot grote vreugde van haar dochter Emma blijft Chantal coördinator van de wijkdienst van Loveringem. Ze wordt geconfronteerd met vreemde criminele zaken die ze op haar eigenzinnige manier aanpakt. En dat is niet tot ieders vreugde in het dorp… Intussen hoopt Emma vurig dat haar moeder terug eens verliefd wordt, maar het is nog maar de vraag of Chantal daar voor open staat.

Naast Maaike Cafmeyer schitteren Dries Heyneman, Mathias Sercu, Steven Mahieu, Yves Degryse, Zouzou Ben Chikha en Anna-Marie Missoul opnieuw in dit tweede seizoen. Er wordt ook werk gemaakt van een derde seizoen.