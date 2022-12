Twee West-Vlaamse talenten strijden voor finaleplaats in ‘The Voice’

Welke vijf talenten stoten vrijdagavond door?

The Voice van Vlaanderen nadert stilaan haar ontknoping. Morgen, vrijdag 16 december om 20.45 uur, staan Johan, Rosann, Wesley, Néhémie, Evert, Yente en Louise in de halve finale. Daarin wordt de lat opnieuw een flink stuk hoger gelegd en moeten de kandidaten zich vastbijten in 2 verschillende nummers: één solo-optreden en één groepsduet met hun coach. De 7 halve finalisten gooien alles in de strijd voor de stem van de kijkers, die allesbepalend wordt. Over de teams heen stemmen zij hun 5 favoriete finalisten immers naar de allerlaatste liveshow. Wie mag op vrijdag 23 december nog een laatste keer het podium op in de AED studio’s in Lint?

Wesley (19) uit Stavele waagt zich Stand By Me van Ben E. King. Met coach Jan Paternoster brengt hij Wild Thing van Van Halen.

Het is ook uitkijken naar Rosann (21) uit Sluis die Porselein van Yasmine brengt, in de versie van #LikeMe. Samen met haar coach Koen Wauters brengt ze Somewhere Only We Know van Keane. Rosann werd geboren in Knokke-Heist, maar is al een tijdje Zeeuws-Vlaamse.