Twee West-Vlaamse rechters te zien in de nieuwe reeks ‘Vrederechters’ op VTM

Twee West-Vlaamse vrederechters zullen te zien zijn in het nieuwe programma ‘Vrederechters’ van VTM. De reeks start woensdag 30 maart om 21.55 uur. De kijkers zullen het dagelijks leven kunnen volgen van deze vrederechters en dat niet alleen voor openbare zittingen, maar ook op plaatsbezoeken. Ze zijn niet de enige die gevolgd zullen worden, want ook zes andere karaktervolle rechters zullen in de nieuwe reeks te zien zijn.

Vanaf woensdag 30 maart kunnen we op VTM een kijkje nemen achter de schermen bij acht Vlaamse vrederechters. Onder wie ook twee West-Vlaamse vrederechters. Katrien Demeestere uit Tielt en Albert Billiet uit Brugge. Beide hebben al jaren ervaring in het vak.

Katrien Demeestere is met haar 40 jaar de jongste van de acht kandidaten in de nieuwe reeks. Na haar gerechtelijke stage werkte ze 10 jaar als rechter in Brugge. Na de eerste coronalockdown werd ze in 2020 aangesteld als vrederechter in Tielt. Ze beslist over de stopzetting van het huurcontract van mensen die hun huur niet betalen en lost conflicten over de perceelgrenzen van West-Vlaamse landbouwers op. Met haar bottines over het veld lopen is voor Katrien dagelijkse kost en geen uitzondering voor haar.

Vrederechter Katrien Demeestere is de jongste van de huidige reeks. © Foto VTM

Albert Billiet

Albert Billiet, voorzitter van de Vrede- en Politierechters, is een opmerkelijke figuur. Tegen het einde van zijn ambtstermijn is hij een ervaren magistraat die meer dan 21 jaar diende. Zijn opdracht als vrederechter beschouwt hij echter niet als een routine. In elk nieuw huurgeschil, elke volgende bungelende tak, ziet Billiet het met een open blik. Hij neemt de tijd om naar alle argumenten te luisteren en alle documenten te bestuderen, maar vindt het ook belangrijk dat justitie snel antwoorden moet geven. Daarom schrijft hij zijn vonnis liever eerder.