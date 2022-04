Twee Veurnse vriendinnen in I Can see your voice: “Belevenis van ons leven”

Toen de Veurnse Helena De Wulf (46) werd gecontacteerd door Warner Bros om deel te nemen aan ‘I Can See Your Voice’ kon ze haar oren niet geloven. Voorwaarde was wel dat ze nog een partner vond om haar bij te staan. Ze schakelde meteen haar vriendin en muzikale soulmate Anneke Soenen (62) in. Zaterdagavond leggen ze zeven mysterieuze performers op de rooster om uit te zoeken wie nu wel of niet echt zangtalent heeft.

Helena (of Leentje voor de vrienden) legt uit hoe de vork aan de steel zit: “Eigenlijk hebben ze mij gespot als grote fan van Bart Kaëll, die in de uitzending van zaterdag de grote gastartiest is. Dat is intussen al ongeveer een jaar geleden. Het is dus geen spelprogramma waarvoor je jezelf kon inschrijven.”

Perplex

“Ik stond wel even perplex, en al een geluk dat de voorwaarde was dat we met twee moesten meedoen. Wie mijn medekandidaat moest zijn, wist ik meteen: Anneke Soenen! We kennen elkaar al jaren, als werkcollega’s in hetzelfde bedrijf.”

“Toen ik van werk veranderde, is onze vriendschapsband blijven bestaan omdat we eenzelfde passie delen: we trekken regelmatig samen naar optredens van Vlaamse artiesten en mijn grote idool is Bart Kaëll. Zo ging de bal aan het rollen en ons eerste gesprek met de organisatoren was een soort sollicitatie waarin we moesten vertellen wat onze interesses en onze hobby’s waren en ze polsten hoe Anneke en ik op elkaar ingesteld zijn.”

Anneke knikt enthousiast: “We kennen elkaar absoluut goed, al meer dan 20 jaar! Door onze gezamenlijke passie voor de Vlaamse showbizz groeide onze vriendschapsband en zijn we altijd met elkaar in contact gebleven.”

“En ja, we gaan graag een keertje uit de bol. Dat hebben we ook getoond in het filmpje dat we in twee uur tijd moesten klaarstomen voor de mensen van Warner Bros. Daarin moesten we onszelf voorstellen, onszelf promoten.”

Onthaald als prinsessen

In augustus 2021 was het dan de grote dag. Met klamme handjes vertrokken Helena en Anneke naar de VTM-studio’s voor de opname van de uitzending met Bart Kaëll. “Het was de belevenis van ons leven”, glunderen de dames.

“We werden onthaald als prinsessen en behandeld als echte bv’s! We werden onder handen genomen door de kapper, we werden geschminkt, onze outfit werd geïnspecteerd zodat we er allebei piekfijn zouden uitzien. Een live-uitzending van meer dan twee uur is best lang, maar de sfeer en de ambiance was geweldig. We hebben veel gelachen, en we werden ook prima begeleid.”

Op verkeerde been

“Natuurlijk zat de spanning er voor ons in tot het laatste moment. De zeven performers halen alles uit de kast om ons te overtuigen dat ze echt kunnen zingen. In elke ronde krijgen we summiere aanwijzingen, maar na iedere ronde moeten we telkens een mysterieuze zanger elimineren.”

“Met de commentaren van de juryleden wordt het helemaal te gek en iedereen zet elkaar, bewust of onbewust, op het verkeerde been. Of we uiteindelijk de 2.500 euro hebben gewonnen, verklappen we natuurlijk niet.”

“Bedoeling is dat de laatste kandidaat die overblijft een écht zangtalent is, want als we als laatste een performer overhouden die niet kan zingen, dan krijgt deze laatste dat bedrag!”

(MVQ)