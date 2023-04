Twee jonge West-Vlaamse bakkers tonen hun kunsten in Junior Bake Off

Zaterdag is het weer zover: acht jonge bakkers zullen onder het waakzame oog van Regula Ysewijn en Dominique Persoone tonen wat ze in hun mars hebben in de tent van ‘Junior Bake Off Vlaanderen’. Ook Louise De Backer (15) uit Otegem (Zwevegem) en Suzanne Wallays (13) uit Hulste (Harelbeke) strijden mee voor een plekje in de finale én misschien zelfs de titel van beste junior bakker.

In het eerste seizoen ging Cato uit Waardamme (Oostkamp) lopen met de spreekwoordelijke gouden medaille, vorig jaar mocht Oostendenaar Iben Messiaen zich de winnaar van Junior Bake Off Vlaanderen noemen. Een mooi voorbeeld voor de West-Vlaamse kandidates van dit jaar. Merengue opkloppen, chocolade tempereren, biscuits stapelen, rolfondant versieren… De bakwereld heeft geen geheimen meer voor hen. De oudste van de twee is Louise De Backer, een vijftienjarige leerlinge natuurwetenschappen met een liefde voor bakken.

Die passie ontdekte ze nog maar recent, tijdens de coronacrisis om precies te zijn. “Ik mocht niet naar school en zorgde thuis daarom voor het avondeten. Op een dag vroeg mijn mama of ik geen zin had om eens iets te bakken. Zelf zullen mijn ouders niet snel een taart uit de oven toveren, ik heb het dus mezelf een beetje moeten aanleren. Ik merkte dat ik het eigenlijk wel tof vond en ik werd er ook steeds beter in. Zo is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt Louise.

Grote verrassing

Op aanraden van de collega’s van haar papa – die regelmatig konden meegenieten van Louises baksels – schreef ze zich in voor het programma. Dat deed ze uiteindelijk op de allerlaatste dag voor de deadline, zonder dat haar ouders hiervan op de hoogte waren. “Gelukkig waren ze enthousiast toen ik het hen vertelde”, lacht Louise. “Al hadden ze niet verwacht dat er echt iets van in huis zou komen. Het was voor iedereen een grote verrassing toen ik hoorde dat ik door mocht naar de selectieproeven. En nog meer toen ik vernam dat ik bij de laatste acht kandidaten zat!”

“Ik ben eigenlijk geen zoetemondje, geef mij maar een zak chips” – Louise (15)

De voorbije seizoenen van Junior Bake Off bekeek Louise minutieus, sommige afleveringen zelfs tot vijf keer na elkaar. Ze wou tot in de puntjes voorbereid zijn op wat haar te wachten stond in de fameuze baktent. “Ik kampte echt met serieuze faalangst. Ik ben best wel perfectionistisch en had schrik dat ik nooit tevreden zou zijn met mijn baksels die ik aan de jury zou moeten voorschotelen. Maar uiteindelijk is dat echt meegevallen. Ik heb geleerd om milder te zijn voor mezelf. De omstandigheden in de tent zijn anders dan in je eigen vertrouwde keuken, het is oké als het niet altijd lukt zoals je het had gepland”, klinkt het.

Allergisch voor bloem

Vanaf morgen zien we hoe Louise haar stress overwint en prachtige gebakjes op haar bakeiland tovert. Haar persoonlijke favoriet zijn tartelettes, kleine taartjes met zanddeeg en een vulling naar keuze.

“Daar kan ik al mijn creativiteit in kwijt. Op vlak van techniek ben ik niet de sterkste, door een gebrek aan ervaring, daarom wou ik uitblinken in mijn concepten. Mijn creaties moeten origineel zijn, van kop tot teen”, aldus Louise. Bakken kan ze, maar zelf al dat lekkers opeten? “Een chocolademoelleux zou ik nu wel nog eten, maar voor de rest ben ik eigenlijk niet zo’n zoetemondje. Geef mij maar een zakje chips in de plaats”, lacht ze.

Apart weetje: enkele weken voor de opnames bleek Louise allergisch te zijn voor bloem, maar dankzij medicatie kon ze haar niesbuien en rode ogen gelukkig onder controle houden. Hoe ver Louise zal geraken in de wedstrijd valt af te wachten, maar ze kan ons alvast één iets garanderen: “Ik kijk met veel trots terug op het avontuur. Maar nog meer dan mijn eigen prestaties, herinner ik me het fantastische groepsgevoel dat heerste in de tent. Dat vergeet ik nooit meer.”

Niet competitief

Zaterdag zien we ook Suzanne Wallays voor het eerst op ons tv-scherm schitteren. De dertienjarige Harelbeekse bakt al sinds haar zesde, een vaardigheid die ze doorheen de jaren perfectioneerde aan de hand van filmpjes en tv-programma’s. Haar ouders moedigden haar aan om zich in te schrijven voor Junior Bake Off. Een wedstrijd waar ze toch met een beetje stress instapte.

“Ik had echt schrik voor de omgeving. Het was zo warm, ik kende de keuken niet op voorhand… Maar uiteindelijk kon ik het wel relativeren: ik had zelfs nooit verwacht dat ik ging mogen meedoen. Echt competitief was ik dus niet. Bij de andere kandidaten voelde je die ambitie wel, maar nooit op een slechte manier”, aldus Suzanne. Alle bakkers verleggen hun grenzen in de tent, maar toch heeft iedereen wel één comfortgebak waarop ze altijd kunnen terugvallen. Voor Suzanne zijn dat brownies, een smeuïg chocoladegebak waar ze telkens opnieuw een eigen twist aan geeft. Van soezen krijgt ze dan weer nachtmerries.

“Ik had nooit verwacht dat ik ging mogen meedoen” – Suzanne (13)

Waar er vorig jaar nog vier West-Vlaamse kandidaten deelnamen, zijn dat er nu slechts twee. Gelukkig hadden Louise en Suzanne nog een extra provinciegenoot in de tent: jurylid en Brugs chocolatier Dominique Persoone. “Het was écht leuk dat we tegen iemand onbezorgd West-Vlaams konden praten. De andere kandidaten lachten vaak met ons. Oneerlijk, vind ik, want dat Antwerps en Limburg is ook heel plat soms!” Wat de toekomst brengt, daar hebben zowel Louise als Suzanne nog het raden naar. “Sowieso willen we graag ook onze andere talenten ontplooien, maar bakken in bijberoep zou écht de max zijn”, klinkt het.