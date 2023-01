Tv-debuut van jonge kok Janos (18) in mineur door overlijden van bompa vlak voor uitzending: “Bompa was een beetje de bompa van iedereen”

De jonge Torhoutse kok Janos Coulembier (18) maakte zaterdagavond zijn tv-debuut in Tussen 2 Vuren. Enkele uren voor zijn bompa zijn kleinzoon aan het werk zou zien op televisie, stierf hij op 91-jarige leeftijd in het bijzijn van de jonge kok. “Hij keek er zo hard naar uit”, zegt Janos. De Facebookpost van Jonas kreeg al duizenden reacties. “Hij was een beetje de bompa van iedereen.”

In ‘Tussen 2 Vuren’ op VTM stelt chef-kok Loïc Van Impe zijn keuken open voor piepjonge chefs die het tegen elkaar opnemen door het lievelingsgerecht van een bekende Vlaming te bereiden. Een van de kandidaten tijdens de aflevering van zaterdag was de piepjonge kok Janos Coulembier. De opnames dateren al van november en iedereen, inclusief zijn 91-jarige bompa, keek hard uit naar het tv-debuut van de jongeman. Het bekijken van de aflevering zorgde echter voor een dubbel gevoel, want bompa was er niet bij.

“Hij overleed enkele uren voor de uitzending”, vertelt Janos aangeslagen. “Bompa keek hier zo hard naar uit. Hij was heel erg trots op mij. In 2016 bracht ik een eigen kookboek uit en bompa was diegene die de gerechtjes mocht proeven. Hij was de laatste tijd erg verward, maar op de momenten dat hij helder was, sprak hij vol lof tegen iedereen. We hadden een heel sterke band. Om 13 uur is hij echter rustig ingeslapen terwijl mama en ik zijn hand vasthielden. We hebben hem nog een knuffel kunnen geven.”

Gebeten door de kookmicrobe

Het verhaal van Janos begint op zijn negende. Gebeten door de kookmicrobe en vooral met de steun van zijn mama Sabine dook hij alsmaar meer de keuken in. Niet simpel, want hij lijdt aan Agammaglobullnemie: in mensentaal maakt zijn lichaam dus geen eiwitten aan. “Daardoor ben ik gluten- en lactose-intolerant”, verduidelijkt Janos, dat kan rekenen op 25.000 volgers op zijn Facebookpagina: ‘Healty chef janos’. “Het heeft wat aanpassing gevergd, maar nu zijn we daar aan gewoon. Ik haalde mijn inspiratie initieel uit de boeken van Pascale Naessens en Sandra Bekkari, maar ondertussen heb ik mijn eigen recepten gecreëerd.”

Autisme

Janos heeft ook autisme en daardoor was het niet simpel om zich in de kokschool in te schrijven. In september 2022 is hij uiteindelijk aan zijn koksopleiding gestart in het Ensorinstituut in Oostende. “Ik heb er al enorm veel geleerd en het maakte een van mijn dromen waar. Ik had vier dromen: les volgen in de kokschool, een eigen kookboek schrijven met gezonde recepten, koken op televisie en de laatste was dat bompa dat nog zou kunnen zien. Dat is helaas op het randje niet gelukt. Bompa was als een vader voor mij en het sterkt me dat hij wel de intro nog heeft kunnen zien van het programma. Wat was hij trots. Ik heb heel veel van hem opgestoken. Ik hoop dat hij trots mag blijven op mij hierboven en dat hij nu en dan eens naar beneden kijkt of ik het wel goed doe”, aldus Jonas.

De Facebookpost van de jonge kok kreeg al duizenden reacties en die blijven oplopen. “Bompa was een beetje de bompa van iedereen. Voor zijn 91ste verjaardag kreeg hij nog ruim vijfhonderd kaartjes. Hij werd graag gezien door iedereen”, besluit de jonge kok.