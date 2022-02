Transvrouw Jenna Boeve (31) getuigt in Taboe over haar transitie: “Ik had er echt nood aan om mijn verhaal te doen”

In het vrt-programma Taboe met Philippe Geubels was er afgelopen zondag een aflevering over genderdiversiteit. Een van de geportretteerden was de 31-jarige Jenna Boeve, die afkomstig is van Veurne. In het programma vertelde ze openhartig over haar net afgeronde transitie van man naar vrouw. “Mijn naam Jenna heb ik te danken aan de Westhoek”, vertelt ze.

Jenna Boeve (31) mag dan wel in Gent wonen en in als kabinetsmedewerker voor een minister in Brussel werken, haar roots liggen wel degelijk in de diepe Westhoek. “Ik ben geboren en getogen in Veurne, waar ik naar de middelbare school ging in het College”, vertelt Jenna. “Het was daar dat ik als 16-jarige voor het eerst me ervan bewust was dat ik een vrouw was, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat toen verzwegen heb. Het woord transgender bestond nog niet, dus daar werd nog niet over gepraat. Ik heb het daar moeilijk mee gehad.”

Achteraf beseft Jenna dat de signalen er al veel eerder waren. “Ik weet nog dat ik als zesjarige voor de eerste keer op bosklassen ging en we een showtje moesten opvoeren. Ik had twee vrienden van wie de naam ook begon met een J en we gingen K3 playbacken onder de naam J3. Vlak voor die show kreeg ik een paniekaanval. Voor mij was meisjeskleren aandoen immers heel serieus, terwijl de andere jongens zich voor de lol verkleedden.”

Elk een eigen liedje

“Ik heb mijn naam Jenna aan West-Vlaanderen te danken. Na mijn collegejaren in Veurne ben ik theaterwetenschappen aan de UGent gaan studeren. Met mijn vrienden speelden we theater en al snel hadden we elk ‘een eigen liedje’… Aangezien ik vanuit de diepe Westhoek ben, kozen ze voor mij ‘Jenny from the Block’ van J-Lo, waarbij The Block dan verwees naar bachten de kupe. Sindsdien ben ik me ‘Jen’ beginnen noemen – Jenny vond ik een beetje te veel een ouwemeetjesnaam (lacht, red.) – en uiteindelijk is het Jenna geworden. I’m still, I’m still Jenna from bachten de kupe. I know where I came from.”

Toch bleef Jenna worstelen met haar identiteit. “Ik had veel schrik dat ik mijn leven ging kapot maken. Zal mijn familie mij nog graag zien? Zal ik mijn job verliezen? Ik ben transgender, maar ik ben nog zoveel meer. Op mijn 26ste heb ik dan toch ingezien dat er iets moest gebeuren en heb ik me laten begeleiden door het genderteam van het UZ Gent. Geleidelijk begon ik hormonen te nemen, al werd voor mij heel snel duidelijk: dit is wat ik wil. Na elf jaar ermee te worstelen ben ik dan op mijn 27ste aan mijn transitie begonnen. Dan onderging ik een gezichtsoperatie, waarbij ik mijn gezicht liet vervrouwelijken in Knokke. Dat was heel belangrijk voor mij. Pas daarna deed ik wat men in het Engels een top-and-bottom surgery noemt. In het Nederlands vertaal ik dat als de onderste-en-bovenste-operatie. Geslachtsverandering noem ik het liever niet. Ik vind dat een verschrikkelijk woord.”

Heel kwetsbaar

Jenna begon met haar transitie in 2018 en het heeft ongeveer 2,5 jaar geduurd. Toen de transitie net was afgerond kwam ze in contact met productiehuis Panenka, dat het programma Taboe maakt. “Ik ben dan langsgegaan voor een gesprek met het productieteam en de regisseuse. Ze wilden een aflevering maken over genderidentiteit, wow. Ik voelde meteen veel respect en dat zie je in de aflevering: Ik ben heel kwetsbaar geweest omdat ik hen 100% vertrouwde. Het was ook belangrijk dat de mensen die aan bod kwamen heel divers waren, zoals Sem die non-binair is. En je hebt Emmanuelle met het intersekseverhaal. Zo kwamen ook die verhalen aan bod.”

“Ik ben ongelofelijk blij met mijn deelname aan het programma. Het is natuurlijk heftig, maar voor mij heeft het veel betekend. Door opgegroeid te zijn in het landelijke West-Vlaanderen en niet die blik te hebben van de grootstad, had ik veel nood om mijn verhaal te doen. Ik dacht altijd: de mensen zullen niet willen luisteren. Nu heb ik het gevoel: ik heb het kunnen vertellen. Het is ook belangrijk dat het uit de taboesfeer gehaald wordt. Veel mensen weten niet hoe ze ermee moeten omgaan. Ik zie soms de castratieangst in de ogen van mannen. Voor mij was seksualiteit ook een belangrijke thema.”

Haar passage in Taboe ging niet ongemerkt voorbij. Maandag al stroomden de berichten binnen. “Allemaal zijn ze heel liefdevol. Ik ben nu ook op een plaats in mijn leven waarbij ik veel liefdevolle mensen rond mij heb. Schrik voor slechte reacties had ik alvast niet omdat ik wel al één en ander gewoon ben. Ik ben gesterkt in het leven intussen. Ik was wel verbaasd over hoe zenuwachtig ik werd vlak voor de uitzending. Uiteindelijk geef je je toch wel bloot. Maar ik heb me kunnen afleiden door te koken voor mijn vrienden en oudste broer die bij mij thuis zijn komen kijken. Dat was wel fijn.”