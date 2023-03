Topmodel Ninalotte Roose krijgt vaste rol in ‘Familie’

Vanaf maandag 13 maart zie je in ‘Familie’ op VTM drie nieuwe gezichten. Naast Loes Van den Heuvel en Toon Hens duikt ook de Brugse Ninalotte Roose op. Ze is model en actrice en schitterde al in de reeks ‘2DEZIT’ en de film ‘Bittersweet Sixteen’ van Jan Verheyen en Lien Willaert.

De West-Vlaamse Ninalotte Roose is model en actrice en schitterde al in de reeks ‘2DEZIT’ en de film ‘Bittersweet Sixteen’. In Familie zal ze voor het eerst een langlopende rol vertolken en geeft ze gestalte aan Aurélie, een jongedame met problemen. Aurélie wordt na de breuk met haar vriendje door hem gestalkt en blijkt ook tekenen van fysieke agressie te vertonen. Ze is voor hem op de vlucht en zoekt hulp bij Louise, die zich over haar ontfermt. Wat Louise nog niet weet, is dat haar leven hierdoor drastisch zal veranderen.

Ninalotte Roose is internationaal model sinds haar zeventiende en werkte al onder meer voor Dolce & Gabbana, Lancôme en Kappa. Naar eigen zeggen wil ze haar podium als model gebruiken om zo veel mogelijk mensen te inspireren in levensstijl, mindset en gezondheid.