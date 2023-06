Topfavoriete Britt Lonneville (32) speelt seizoensfinale van ‘Blokken’

Op vrijdag 30 juni mag Britt Lonneville (32) uit Brugge strijden voor de titel in de seizoensfinale van ‘Blokken’. De wetenschappelijk medewerker voor het VLIZ maakte eerder al indruk met haar deelname van zes afleveringen. “Vanbinnen was ik aan het stérven.”

In het dagelijks leven werkt Britt als wetenschappelijk medewerker bij het Vlaams Instituut voor de Zee, waar ze allerlei geografische data verzamelt over maritieme grenzen. Concreet bundelt ze gegevens die belangrijk kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gaat van het meten van scheepswrakken tot zaken die bepalend kunnen zijn voor het beleid, zoals de plaatsing van windmolens in zee. “Een superboeiende job”, aldus Britt, die na haar studies aan het KA Brugge een masteropleiding landmeetkunde aan de UGent volgde. “Ik heb al erg veel bijgeleerd bij het VLIZ, en ik denk dat mensen soms geen idee hebben wat voor interessants er zich allemaal onder de zeespiegel bevindt.” Al is het vooral haar brede algemene kennis die handig van pas kwam tijdens haar deelname aan Blokken afgelopen seizoen. “Een vriendin van mijn man had meegedaan, mocht niet naar de finale, maar won toch een geluidsinstallatie”, aldus Britt. “Dat leek me wel leuk, dus schreef ik mij eerder stommelings in. Ik heb wel eens een Scoutsquiz of zo meegedaan, maar ik had niet verwacht om te winnen. Ook al omdat ik extreem zenuwachtig was die eerste keer. Ik zag er misschien wel kalm uit, maar vanbinnen was het stérven.” (lacht) Britt won de eerste aflevering, en ook de dagen nadien zette ze een voortreffelijke reeks neer. “Het was een voordeel dat ik gaandeweg het spelletje wel kende, maar ik was toch nog altijd nerveus. Maar nee, ik had nooit durven denken dat ik zes afleveringen zou meedraaien. Laat staan dat ik herkend zou worden. Met het VLIZ stonden we op Oostende voor Anker, waar ik aangesproken werd. En ook tijdens een wandeling in het bos. Héél raar. Maar wel grappig, omdat het steevast positieve reacties opleverde.”

Zuid-Afrika

De zes deelnames van Britt leverden haar geen windeieren op. Ze won een televisie én een geldbedrag van 5.250 euro. “Mijn man en ik vertrekken later dit jaar naar Zuid-Afrika op reis, en we wilden heel graag een auto met een daktent huren, dus met dat bedrag was dat de uitgelezen kans.” Omdat ze de meest succesvolle kandidaat van het afgelopen seizoen was, mocht Britt terugkeren voor de finaleweek, waar ze meteen in de finale zetelt. “Ik was opnieuw heel nerveus, ja. Of ik per se wilde winnen? Voor mij was die finale een zotte extra, maar ik moet toegeven dat je je weer meteen volledig smijt. Hoe het precies afloopt, mag ik nog niet zeggen. Maar het was razend spannend!”