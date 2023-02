Topcast voor interactieve fictiereeks ‘Assisen’ met ook West-Vlaams talent

Naast onder meer Filip Peeters, Natali Broods en Geert Van Rampelberg zien we ook West-Vlamingen Jan Hammenecker, Zouzou Ben Chikha en Peter Bulckaen opduiken in de reeks ‘Assisen’ op Play4 en GoPlay.

Een moordzaak, een slachtoffer, een beschuldigde, een getalenteerd advocaat en een beenhard Openbaar Ministerie. En de jury, die wordt gevormd door het publiek, de kijker, de mensen thuis. Dat zijn alle ingrediënten voor de nieuwe interactieve fictiereeks ‘Assisen’.

Affaire

In de eerste aflevering maken we kennis met de jonge ballerina Eveline Van Laecke, die auditie doet bij de danscompagnie van topchoreograaf Samuel Indria. Hij is onder de indruk van haar uitstraling en talent, en geeft haar een plekje in zijn dansgezelschap. Het duurt niet lang of de twee beginnen een passionele affaire.

Flash forward naar 14 jaar later: op de avond van de première van zijn nieuwste creatie Heavy Heart wordt Samuel Indria vermoord teruggevonden achter de schouwburg. Eveline Van Laecke, die werd gevonden naast het lichaam, is de voornaamste verdachte in het onderzoek. Drie jaar later staat zij terecht voor de moord op haar mentor en geliefde.

Welke versie?

Assisen is een nieuw, interactief tv-concept. Zes weken lang volgen de kijkers deze fictiereeks als jurylid, waarna zij mogen beslissen over het lot van de beschuldigde Eveline Van Laecke. Van aflevering 7 zijn twee versies gedraaid: in de ene wordt Eveline schuldig, in de andere onschuldig verklaard. Welke versie zal worden uitgezonden hangt af van het verdict van de kijker. In de laatste aflevering volgt dan de ware toedracht, en weet de kijker of zijn vermoeden juist of fout was.

Filip Peeters kruipt in de huid van advocaat. © Play4

Assisen onderzoekt daarnaast ook innovatieve manieren om de hedendaagse tv-kijker meer dan ooit bij een fictiereeks te betrekken, met extra beleving, zowel op televisie als via sociale media, podcasts, een blog en een forum.

Kleppers

De cast bestaat uit een indrukwekkend arsenaal aan bekende acteurs en actrices. In de hoofdrollen zien we onder meer Violet Braeckman, Geert Van Rampelberg, Natali Broods, An Miller, Filip Peeters, Ben Segers, Vic De Wachter en Gilda De Bal. Er is ook West-Vlaams acteertalent aanwezig, met Jan Hammenecker, Zouzou Ben Chikha en Peter Bulckaen. De reeks wordt geregisseerd door Frank Van Mechelen en Lenny Van Wesemael. Die laatste is overigens geboren in West-Vlaanderen, al verkaste ze vrij snel naar Antwerpen. Ze schreef ook mee aan het scenario.