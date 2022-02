Tom Vermeir schittert straks in ‘Twee Zomers’: “Ik ben echt niet op zoek naar het BV-schap”

Vanaf zondag laat Eén de veelbelovende zesdelige fictiereeks ‘Twee Zomers’ op ons los, over een groep vrienden die na jaren weer samenkomt op een privé-eiland, maar waarbij een video pijnlijke herinneringen en oude geheimen blootleggen. In de hoofdrollen alleen maar klasbakken, zoals onder andere Tom Vermeir. “Het was fantastisch om te spelen!”

Dertig jaar na hun laatste vakantie samen, nodigen Peter (Tom Vermeir) en Romée (Ann Miller) hun oude vriendengroep uit op een privé-eiland om de vijftigste verjaardag van Romée te vieren. Alleen blijkt dat Peter net voor het vertrek gechanteerd werd met een kwalijke video van dertig jaar geleden. Het kan haast niet anders dat de persoon die hem chanteert, ook op het eiland verblijft. Wie liegt en wie is te vertrouwen? En welke geheimen worden er nog ontrafeld? In Twee Zomers zien we niet alleen wat er gebeurt op het eiland, maar zien we ook wat er die bewuste avond van de video-opname gebeurd is.

Heel dankbaar

De psychologische thrillerreeks werd geschreven door Tom Lenaerts en Paul Baeten, die eerder al Over Water maakten. Lenaerts nam zelf de regie voor zijn rekening. In de cast een pak ronkende namen als Koen De Bouw, Kevin Janssens, Ruth Becquart, Inge Paulussen, Herwig Ilegems, Ann Miller, Sanne Samina Hanssen en last but not least Tom Vermeir. “Een hele toffe rol om te doen, echt waar”, aldus Tom. “Vooral op vlak van spel kon ik alle registers opentrekken. Heel dankbaar om tegenover figuren als Koen, Kevin, Ann of Ruth te staan. Er zitten heel wat toffe scènes in. Het toffe was dat we vrij snel op ons gemak waren bij elkaar. Nee, ik heb niet getwijfeld toen Tom Lenaerts me vroeg. Ik werkte nog niet eerder met hem samen, maar ik kende hem natuurlijk wel. Tom is een fantastische peoplemanager, een crème van een gast ook.”

De opnames vonden vorig voorjaar plaats op een schiereiland in Zuid-Frankrijk, al wordt de illusie gecreëerd dat het plaatsvindt op een eiland. “Door de coronacrisis zaten we met een heel beperkte ploeg en werd er heel wat getest. Het was hard werken, maar wel een hele toffe omgeving. Maar warm! Ik heb echt gezweet als een rund. De schminkster heeft haar werk gehad. (lacht) Het was heel intens. Maar dat heb ik het liefst. Ik sta liever op een set mijn kloten af te draaien, dan de hele tijd te wachten. Ik voelde me als een vis in het water.”

Meer theater

Sinds een jaar of vijf is Tom niet meer van het scherm weg te slaan. Er waren rollen in Salamander, De Dag, The Team, De Twaalf en Over Water, met recent ook nog opvallende passages in Beau Séjour II en Grond. “Maar ik ben minstens even trots op de andere rollen, die niet aan televisie gerelateerd zijn. Denk maar aan de wonderschone film Hotel Poseidon die vorig jaar verscheen (van Abattoir Fermé, red.). Ik hoef me niet zozeer te bewijzen aan een groot publiek. Ik ben echt niet op zoek naar het BV-schap. Ik speel even graag voor 200 man. Vanaf dit jaar maak ik weer wat meer tijd en ruimte voor theater. Een bewuste keuze, want de goesting daarvoor is groter dan ooit. Ik heb het geluk gehad dat ik het voorbije anderhalve jaar kon blijven doorwerken, maar ik hoop dat we snel weer in een normaal ritme komen zodat we weer kunnen werken als vroeger. We zijn volop bezig met Bagger, een vervolgproject op Locke (met Koen De Graeve voor Compagnie Cecilia, red.). Het wordt iets heel speciaals, een klein beetje van het paadje. (grijnst) Dat heb ik het liefst. Geef mij maar gelaagde personages, dat is voor mij het belangrijkste.”

Bende Van Nijvel

Tom is overigens later nog te zien in 1985, een prestigieuze coproductie tussen Eén en RTBF. Centraal staat het onderzoek naar De Bende van Nijvel, waar Tom in de huid kruipt van een flik, net als andere kleppers als Titus De Voogdt en Peter Van den Begin. “Heel tof om te doen. In de cast zien we ook Mona Mina Leon, Aimé Claeys en Tijmen Govaerts. Zot wat voor jong talent we in huis hebben. Ik speel daarin een Brusselaar. Dus nee, het moet niet altijd in het West-Vlaams zijn. In Twee Zomers spreek ik ook gekuist Vlaams. West-Vlaams kan fantastisch zijn om te doen, maar dan moet het ook echt aansluiten bij het personage. In Twee Zomers was dat niet nodig.” Ook in H4Z4RD, een thriller van Jonas Govaerts, heeft Tom een rol.

‘Twee Zomers’, vanaf zondag 6 februari om 21.05 uur op Eén. De reeks is ook meteen volledig te bekijken op VRT NU en later ook op Netflix.