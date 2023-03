Tiende kandidaat in De Mol heet… Steve

In het laatste filmpje van Gilles De Coster zat een verborgen boodschap voor ‘De Mol’.

Zondag is het zover. Dan gaat het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ van start. Het belooft opnieuw spannend te worden, en niet alleen omdat we twee West-Vlaamse kandidaten van dichtbij volgen. Zo waren in Rollegem-Kapelle heel wat mensen verrast toen slagersvrouw Lieselot opdook bij de kandidaten.

Maar wie is die tiende kandidaat? Die vraag brandde meteen op ieders lippen. Maar nu brengt presentator Gilles De Coster wat duidelijkheid.

In een filmpje, dat vrijdagavond op Facebook verscheen, zat een verborgen tip.

(lees verder onder de video)

Gezien? Op de laptop van Gilles staat linksboven een nummer, maar dat verandert telkens. Als je de cijfers na elkaar opschrijft, krijg je het nummer 0460 20 85 28. Daarbij hoor je Gilles De Coster praten tegen de tiende kandidaat.

“Zet u maar, je hebt alle selecties doorlopen. We hebben al negen kandidaten. Jij bent de tiende. Zie je het zitten, Steve?”

Daarna volgt een korte reactie, met een duidelijke mannelijke stem.

Wie Steve precies is, krijgen we komende zondagavond om 19.55 uur te zien op Play4. Alle nieuws heet van de naald kan je ook volgen bij ons.