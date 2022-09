Tien opvallende wist-je-datjes uit de eerste aflevering van Chantal

In de eerste aflevering van Chantal zagen we heel wat bekende koppen opduiken. Maar wie is de sheriff écht? Welke andere actrice was ook te zien in ‘Eigen kweek’ en wie faalde er voor zijn politie-examen?

Zondagavond kregen we de eerste aflevering van de politiereeks ‘Chantal’ voorgeschoteld. Wij pikten er een aantal opvallende zaken uit.

Yves Degryse (links) spreekt vloeiend West-Vlaams, maar is er niet geboren. © VRT

1. Géén West-Vlaamse burgemeester

Mocht u zich afvragen van waar u die burgemeester kent? Yves Degryse was te zien in de VTM-reeks ‘Zuidflank’ en schitterde als Anthony Biets, de zogenaamde vijfde Callboy in ‘Callboys’. Yves spreekt voortreffelijk West-Vlaams, maar werd er eigenlijk niet geboren. Zijn ouders verhuisden immers vlak voor zijn geboorte naar Oudenaarde, maar de kleine Yves versleet wel heel wat zomervakanties in onze provincie, waar nog steeds veel familie van hem woont.

Bianca Vanhaverbeke en Benjamin Sercu zijn in het dagelijkse leven vrienden en collega’s. © VRT

2. Meer dan één Sercu

Veel bekende West-Vlaamse koppen in ‘Chantal’, die voor Mathias Sercu ook letterlijk heel familiair zijn. Als Chantal en de Sheriff op onderzoek gaan, komen ze terecht bij een koppel enthousiaste hondenliefhebbers. Die worden vertolkt door Bianca Vanhaverbeke en Benjamin Sercu. Jawel, die laatste is de broer van Mathias. Leuk detail: Bianca en Benjamin zijn in het dagelijks leven hele goeie vrienden, wonen op een boogscheut van elkaar en zijn collega’s aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Izegem.

Adrian Sack zet een heerlijk droog personage neer. © VRT

3. Is er al een fanclub voor Eddy?

Een goeie reeks valt of staat met goeie nevenpersonages. Wat ons betreft is Eddy één van de grappigste. De ietwat schuchtere agent met het grappig snorretje wordt gespeeld door Adrian Sack. Geboren in de Filipijnen en opgegroeid in Antwerpen. Wacht, maar hoe spreekt die dan zo vlot West-Vlaams? Hij kent de taal dankzij zijn man, die een West-Vlaming is. Ze wonen overigens op een boogscheut van de provincie. Adrian werd naar eigen zeggen ook bijgestaan door Kobe Chielens, ook acteur (onder meer te zien in Beau Séjour II) en zoon van radiomaker Wim Chielens. Hartjes voor Eddy!

Benoit Dorné heeft ooit zelf een politie-examen afgelegd, maar was niet geslaagd. © VRT

4. Zo grootvader, zo kleinzoon.

Die andere collega van Chantal, de euh… niet zo actieve Kurt, wordt gespeeld door Benoit Dorné. Afkomstig van Oostduinkerke, waar zijn vader meer dan 30 jaar schepen was. Benoit zelf is in tegenstelling tot zijn personage wél heel actief. Zo baatte hij al verschillende horecazaken uit, vooral in het Gentse. Hij heeft ook een verleden in het amateurtheater waar hij ooit nog werd geregisseerd door… Mathias Sercu. Leuk detail: hij heeft ooit nog een theoretisch politie-examen afgelegd, maar faalde. Het acteertalent zit overigens in de familie, want zijn kleinzoon is dezer dagen ook te zien op de planken van de musical Daens.

De comeback van Mieke en Maaike. © VRT

5. Eén personage met geheugenverlies

In principe doen er geen personages mee uit ‘Eigen kweek’. Wat Mathias Sercu doet is een randgeval: zijn personage ziet er fysiek helemaal anders uit dan de onderzoeksrechter die hij speelde in de originele reeks. Maar we zien echter nóg iemand opduiken van toen: de vrouw van de burgemeester. Zij wordt gespeeld door Mieke Dobbels, die in ‘Eigen kweek’ Katrien speelde. Dat was de vrouw van Jerry, de garagist van ‘den otto van Frank’. Die rol werd vertolkt door Jan Hammenecker. Opvallend: in Aspe, waar Maaike eveneens in te zien was, speelde ze ook al twee keer een verschillend personage. Mieke is overigens geen onbekende voor Maaike. Een kleine tien jaar geleden waren ze samen te zien in Mieke en Maaike’s Roadshow, waarbij ze opmerkelijke anekdotes uit erotische boeken onder de loep namen.

Veel opnames vonden plaats in Lo-Reninge en Veurne. © VRT

6. Waar ligt Loveringem?

Doe geen moeite om het door Google Maps te jagen. Loveringem is een fictieve gemeente, diep in de Westhoek. Zo is de productie niet gebonden aan een bepaalde locatie, wat iets meer creatieve vrijheid oplevert. Loveringem is overigens een samenraapsel van Lo-Reninge en Alveringem, dat op een zestal kilometer van elkaar verwijderd ligt.

De muziek in de reeks is onder meer afkomstig van Het Zesde Metaal en Kenji Minogue. © VRT

7. Kennukikui?

De reeks is op en top West-Vlaams, ook de muziek dus. Als Chantal uitpakt en foto’s van haar vrienden op de kast plaatst, klinkt het nummer ‘Bouwt ip mie’ van Het Zesde Metaal. Wat later klinkt het nummer Oekomta Mekaniken van Kenji Minogue. Grappig: die nummers worden ingezongen door mensen die eerder al te zien waren in West-Vlaamse reeksen. Wannes Cappelle was al te zien in Bevergem, Sarah Vandeursen in Undercover (dat zich afspeelde in onze provincie, red.) en Emilie De Roo in Nonkels.

Het cijfer op het bier is niet toevallig gekozen… © VRT

8. Bier uit Diksmuide

De reeks wil zo waarheidsgetrouw mogelijk uitpakken. Op de post-it aan de toog staat het echte telefoonnummer van Dranken Vandewoude, een drankencentrale uit Diksmuide. In diezelfde stad heb je nog een andere drankencentrale: Vandeputte, de naam van de brouwerij op het bier dat wordt geserveerd. De fictieve brouwerij zou volgens het etiket ontstaan zijn in 1852. Die datum is niet toevallig gekozen, want dat is het jaartal waarin Anheuser-Busch werd opgericht. Die brouwerij werd later opgenomen door een andere brouwerij dat nu AB-InBev heet.

Hans Roelens werkte ironisch genoeg bij de politie. © VRT

9. Bioboer

Misschien wel de grappigste gastrol in deze eerste aflevering: Hans Roelens als de landbouwer die ondervraagd wordt door de Sheriff en Chantal. De Lichterveldenaar stond in het verleden op de theaterplanken van onder meer Torhout en Diksmuide. In het dagelijkse leven werkte hij bij de politie. Op de set was hij ook… politieadviseur. Jaat, gedomme!

Dries Heyneman met zijn brother in arms Zouzou Ben Chikha. © VRT

10. Van Bevergem naar Loveringem

Dries Heyneman steelt de show als de Sheriff. Mocht hij u bekend voorkomen: in 2015 speelde hij Kurt Bury, de schuchtere krantenwinkeluitbater uit Bevergem. Daar werd hij op zijn kap gezeten door Amar, gespeeld door Zouzou Ben Chikha, die in ‘Chantal’ dan weer zijn broer speelt. Met Zouzou schreef Dries aan Grond, waarin hij een duo vormde met Emilie De Roo. En het lijkt alsof Heyneman er een traditie van maakt, want hij is nu opnieuw aan het schrijven, deze keer met Emilie. Zijn volgende tegenspelers zijn gewaarschuwd!