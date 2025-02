‘Tien om te zien’ keert in juli terug naar Westende

De populairste artiesten met hun grootste hits, duizenden meezingende muziekliefhebbers en een zomers zonnetje dat wegzakt in zee: dat kan alleen maar ‘Tien om te zien’ zijn. Het leukste muziekfeest van de zomer keert ook dit jaar terug met nieuwe opnames en strijkt zeven avonden neer aan de kust. Noteer 14, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 juli alvast in grote letters in alle agenda’s, want dan wordt er luidkeels mee gefeest op de zeedijk van Westende. Laura Tesoro, Anne De Baetzelier, Aaron Blommaert en Willy Sommers zijn opnieuw van de partij om duizenden toeschouwers te verwelkomen en te trakteren op de leukste optredens en grootste meezingers.

Anne, Laura, Aaron en Willy: “Wat is een zomer zonder ‘Tien om te zien’? We zijn ontzettend blij dat we deze zomer opnieuw van de partij mogen zijn aan De Rotonde in Westende. Het is geweldig om te zien hoe ‘Tien om te zien’ mensen bij elkaar brengt en generaties blijft verbinden. Vorige zomer was opnieuw een groot succes en dit jaar belooft minstens evenveel muzikaal vuurwerk. Zeven avonden vol onvergetelijke hits, zwoele zomeravonden en duizenden muziekliefhebbers aan de kust, dat wordt een feest om nooit te vergeten.”

Ook waarnemd burgemeester van Middelkerke Henk Dierendonck en schepen van evenementen Natacha Lejaeghere kijken reikhalzend uit naar een nieuwe ‘Tien om te zien’-zomer in hun gemeente: “Het is het perfecte moment om al even vooruit te blikken naar de komende zomer, want hier aan zee begint het toch al wat te kriebelen. Je merkt het aan heel wat dingen: de dagen worden langer en de temperaturen zachter. Binnenkort verwelkomen we hier weer duizenden vakantiegangers of dagjestoeristen en dan ben ik samen met al onze inwoners enorm blij dat ‘Tien om te zien’ opnieuw het mooie weer zal maken deze zomer. Het wordt een zevendaagse om naar uit te kijken. Niet alleen voor het fanatieke ‘Tien om te zien’-publiek maar ook voor alle Middelkerkse logiesverstrekkers, lokale horeca en andere toeristische ondernemers. Het wordt een spetterend feest met het prachtige strand van Westende als fabuleus decor.”