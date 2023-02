Tien Om Te Zien brengt ‘de zon in je hart’ op 24 & 25 juli en 7, 8 & 9 augustus

De zon schijnt deze zomer weer voor iedereen, maar toch net dat tikkeltje meer op de zeedijk van Westende. Daar wordt namelijk in juli en augustus opnieuw het grootste muziekfeest van het jaar neergepoot met de terugkeer van Tien Om Te Zien. De iconische tent wordt deze keer opgesteld op de zeedijk ter hoogte van het al even iconische De Rotonde, met een prachtig uitzicht op het strand, de zee en de ondergaande zon. Jong en oud is welkom op de opnames bij te wonen, die doorgaan op 24 en 25 juli en 7, 8 en 9 augustus.

Geen Tien Om Te Zien zonder Anne De Baetzelier en Willy Sommers, en zij krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van Laura Tesoro en Aaron Blommaert. Samen ontvangen ze de populairste artiesten van het moment, enkele ‘golden oldies’ en vuren ze de grootste hits af op Vlaanderen.

“De zomer van 2022 was voor ons onvergetelijk, met Tien Om Te Zien als één van de absolute hoogtepunten”, vertellen Anne, Willy, Laura en Aaron. “Heel wat populaire artiesten van vroeger en nu samen met duizenden muziekfans op de dijk mogen verwelkomen geeft je instant kippenvel. Dat doen we heel graag nog eens over volgende zomer, dus we hopen iedereen daar opnieuw te zien voor een topfeest.”

“Vorig jaar was Tien Om Te Zien al fantastisch, maar voor 2023 gaan we voor nóg beter!”, klinkt het vastberaden bij burgemeester Jean-Marie Dedecker. “We selecteerden samen met de productieploeg één van onze mooiste locaties. De site aan de iconische Rotonde is niet alleen een garantie voor de mooiste shots met ondergaande zon, zee, duinen en strand. Ook voor het publiek zal er meer comfort en beleving zijn. De combo Tien Om Te Zien en Westende is wat mij betreft één van de kleppers voor een échte vakantie aan zee. Het is zoals een zwoele zomercocktail: sprankelend, kleurrijk en best pittig. Of zoals ze in ’t West-Vlaams zeggen: ’t Is van lek me liptje.”