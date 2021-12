Thibaut wint net niet ‘Bake Off’: “Bruidstaart James Cooke was een hoogtepunt”

In de finale van het vijfde seizoen van Bake Off op Play 4 greep Thibaut Banckaert uit Brugge naast de eindoverwinning. Toch is de boekhouder/balletdansleraar allerminst ontgoocheld met zijn bakprestaties. “Voor mij is de perfectie alleen goed genoeg.”

Het was zijn vriend die Thibaut – die in het dagelijks leven werkt als boekhouder – kon overtuigen om mee te doen. Hij schreef zich in op de allerlaatste dag en stootte tot zijn eigen verbazing door tot de laatste vijf tien. “Ik dacht zelfs niet aan de finale. Ik was elke aflevering blij dat ik die overleefd had”, aldus Thibaut. “Het niveau was bijzonder hoog dit jaar. Doorgaans kan je je een beeld vormen wie naar huis moest, maar bij ons was het elke keer bang afwachten.”

Toch had de jury elke week lof voor de bakkunsten voor Thibaut, en werd zijn technisch vernuft onderstreept. “Nog mensen wezen mij daarop, maar vreemd genoeg voelde het voor mij zo niet aan. Toen een proef op een gegeven moment niet lukte, was ik er echt van overtuigd dat ik naar huis moest. Het was overweldigend, en dat is het nog steeds eigenlijk. Voor mij is eigenlijk alleen de perfectie goed genoeg. Het gaat zelfs zo ver dat als ik bak voor vrienden, ik niet van die taart kan proeven vooraleer zij dat hebben gedaan. Alleen als zij zeggen dat het lekker is, dan ben ik pas gerust.”

Over een hoogtepunt hoeft Thibaut niet lang te denken. “De productie had ons gewaarschuwd dat er een moment zou komen in de wedstrijd waar het ons allemaal even te veel werd, meestal rond de vijfde of zesde aflevering. En net in die aflevering kregen we de opdracht om een bruidstaart te maken voor James Cooke en zijn verloofde. Ik wist meteen: ik ga hier alles op alles zetten, want ik wilde er absoluut niet mijn tanden op stuk bijten.”

Voor Thibaut was zijn deelname naar eigen zeggen een geweldig avontuur. (foto Play 4)

Dat gebeurde ook niet. Integendeel. Het koppel verkoos zijn spektakelstuk tot het beste. “Dat was voor mij een hoogtepunt in de wedstrijd, ja. Een paar dagen later kreeg ik de foto te zien van de echte bruidstaart op het huwelijksfeest, gemaakt door Herman Van Dender. Ze was iets groter en strakker afgewerkt, maar het was duidelijk mijn ontwerp. Tja, een mooier compliment kan ik niet bedenken. Er zijn ook niet veel mensen die zoiets kunnen zeggen.”

De finale was voor Thibaut naar eigen zeggen een ander hoogtepunt. “Ik wist op voorhand dat het niet eenvoudig zou worden. Er won ook al drie keer een vrouw en de kans was groot dat het weer eentje zou worden. Misschien was het toch het moment om nog eens een mannelijke winnaar naar voor te schuiven, dacht ik. Maar het mocht niet zijn. (grijnst) Toch ben ik vooral blij en trots dat ik er mocht staan. Alleen al in de finale staan voelde aan als een overwinning. Het terugzien, doet weer heel veel zaken naar boven komen. Zelfs mijn vriend is geraakt, want je kan het tijdens de opnames niet uitleggen hoe dat daar aanvoelde in de tent. En dat was best heftig bij momenten.”

Eerder al speelde Thibaut met het idee om iets professioneels te doen met het bakken. Zijn vrienden bedachten zelfs al de naam ‘Gâteau Thibaut’. “Ik maak af en toe eens iets op bestelling. Ik hoop binnen het jaar te kunnen verhuizen, het liefst naar een plek waar ik ook een atelier kan maken om er een bijberoep van te maken. Mijn deelname aan ‘Bake Off’ is leuk om op die cv te zetten, maar ik ga zelf mijn stempel moeten zetten. Mijn ultieme droom is mijn eigen bakboek onder ieders kerstboom. Dat zou fantastisch zijn!”

Volg de creaties van Thibaut op www.instagram.com/gateau_thibaut/.