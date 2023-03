The Greatest Dancer-avontuur voor balletdanser Senna voorbij

Nu de laatste auditie-aflevering van The Greatest Dancer van Vlaanderen er op zit, mogen negen acts doorstoten naar de tv-shows. Balletdanser Senna Dewulf uit Izegem is daar helaas niet bij.

Senna kreeg tijdens zijn auditie nochtans lovende woorden van de coaches én hij slaagde er in om 75 procent van het publiek voor hem te laten stemmen. De coaches weerhielden hem echter niet als kandidaat toen ze een keuze moesten maken over wie ze mee wilden nemen naar de resterende tv-shows.

Senna zelf reist momenteel door Europa om auditie te doen bij verschillende balletgezelschappen. Papa Bernard Dewulf reageert wel. “Met het grootste respect voor de negen finalisten, Senna had er niet mis tussen gestaan. We hadden meer verwacht, maar aan de andere kant heeft Senna de kans gekregen om zijn moment te pakken. Als er 800 mensen spontaan voor je recht staan, dan heb je iets goeds gedaan en hoor je op een podium thuis. We willen dan ook iedereen bedanken voor de positieve reacties.”