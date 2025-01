Test je kennis – Doe de grote West-Vlaamse TV-quiz

En de prijs voor beste hoofdrol gaat naar… West-Vlaanderen! Doe de quiz!

Wie deze week de eerste aflevering van de nieuwe ‘#LikeMe’ zag, heeft behalve Wingenaar Jerôme Plattenbos ongetwijfeld nog een West-Vlaamse ‘hoofdrolspeler’ opgemerkt. Middelkerke inderdaad! De badstad vormt immers het decor voor de populaire reeks. Maar de Ketnet-serie is niet de enige waarin onze provincie een belangrijke rol speelt… Check het in het foto-overzicht in onze krant.

Maar hoeveel weet jij nog over tv-reeksen op West-Vlaamse locaties? Test je kennis met onze leuke quiz hieronder.