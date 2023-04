Terug naar af: Steffie uit Middelkerke verlaat de bus op… de vorige exit locatie van ‘Bestemming X’

Zonet maakte de exit locatie van vorige week een tweede slachtoffer in ‘Bestemming X’. Net als Emiel, moet ook de 30-jarige Steffie uit Middelkerke in het Duitse Essen de bus verlaten aan één van de grootste steenkoolmijnen van Europa.

Die vormde vorige week nog de arena van een zenuwslopende finalespel, en werd ook nu – tot grote verbazing van de kandidaten – omgedoopt tot het decor van een spannende apotheose. De groep reisde namelijk twee dagen in een cirkel rond de vorige exit locatie. Iets wat Steffie ondanks enkele verborgen tips volledig ontging, want zij plaatste haar X het verst van de bestemming. “Dit was voor mij de moeilijkste exit tot nu toe, maar in deze fase van het spel is niets meer gemakkelijk”, klonk het eerder bij Steffi, die nu vlak voor de halve finale sneuvelt.