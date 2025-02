Televisiepresentator Thomas Vanderveken en schrijver Herman Brusselmans hebben overnacht in het Museum Sint-Janshospitaal in Brugge

Het nieuwe seizoen van ‘Een nacht in het museum’ is van start gegaan. Presentator Thomas Vanderveken verwelkomt in deze reeks vier bekende gasten voor een magische nacht in enkele van de mooiste musea van ons land. Op dinsdag 25 februari is het de beurt aan het Museum Sint-Janshospitaal in Brugge. Vanderveken overnacht er samen met schrijver Herman Brusselmans bij een van de absolute topstukken van de 15e eeuw: het Ursulaschrijn van Hans Memling. “Slow art in zijn puurste vorm”.

Een hele nacht doorbrengen bij het 15e-eeuwse Ursulaschrijn van Hans Memling in een leeg museum? Voor velen een droom, voor Thomas Vanderveken en auteur Herman Brusselmans is het werkelijkheid. Tijdens ‘Een nacht in het museum’ overnachten ze in het Museum Sint-Janshospitaal en komen ze alles te weten over het Ursulaschrijn van Hans Memling. De aflevering is te zien op dinsdag 25 februari op VRT Canvas en nu al via VRT MAX.

Hans Memling schilderde en ontwierp het Ursulaschrijn in 1489, speciaal voor het Sint-Janshospitaal in Brugge. “Het is niet alleen een visueel indrukwekkend werk, maar ook een historisch document voor het Brugge van de 15e eeuw”, aldus schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Een uniek werk in de wereld. We zijn dan ook verheugd met de aandacht van de VRT. Programma’s als ‘Een nacht in het museum’ werken drempelverlagend en brengen de liefde voor kunst naar de huiskamer. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.”

Slow art

De aflevering laat kijkers kunst op een andere manier ervaren. Anne van Oosterwijk, directeur Collectie van Musea Brugge, licht toe: “Gemiddeld nemen museumbezoekers een halve minuut de tijd om naar een werk te kijken. ‘Een nacht in het museum’ geeft de kijker de kans om te vertragen en echt in het werk te duiken. Dit is slow art in zijn puurste vorm.”

Herman Brusselmans en Thomas Vanderveken in het Brugse Begijnhof, voor hun nachtje in het Museum Sint-Janshospitaal. © VRT

Tijdens de uitzending krijgen de kijkers boeiende inzichten via reportages en gesprekken met experts. Onder meer dr. Anna Koopstra (conservator vroege Nederlandse schilderkunst bij Musea Brugge) en Geert Souvereyns (conservator erfgoed van het dagelijks leven bij Musea Brugge) helpen het werk te doorgronden en in een bredere kunsthistorische context te plaatsen.

Een liefdesverklaring aan Memling

Memling was vernieuwend als portretschilder. Zijn verfijnde techniek en composities met landschappen op de achtergrond inspireerden later grootheden als Leonardo da Vinci. Musea Brugge bezit de op één na grootste Memling-collectie ter wereld, en zijn werk blijft tot op vandaag fascineren. “Het werk van Hans Memling spreekt meteen op het eerste gezicht aan, maar wie dieper kijkt, ontdekt nog meer wonderen. Deze aflevering is een liefdesverklaring aan een van de grootste kunstenaars aller tijden. Een absolute kijktip!” aldus Van Oosterwijk.

Naast Thomas Vanderveken en Herman Brusselmans en de experts van Musea Brugge passeren ook Jeroen Reyniers (kunstwetenschapper), Jan De Cock (kunstenaar), Anna-Claire Stinebring (curator Metropolitan Museum of Art, NY) en Bert Govaerts (auteur) de revue.

Herman Brusselmans bij Het Ursulaschrijn van Hans Memling in Brugge is te zien op dinsdag 25 februari om 21.20 uur op VRT Canvas en via VRT MAX.