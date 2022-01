‘Taxi Joris’ rijdt Rudy naar de gevangenis

In het Canvas-programma ‘Taxi Joris’ wordt woensdagavond halt gehouden aan de gevangenis van Brugge. Rudy (58) uit Eernegem gaat er elke dag zwaaien naar zijn vrouw die er opgesloten zit wegens poging tot moord op haar adoptiemoeder. Hij is vastbesloten om haar op te wachten.

In ‘Taxi Joris’ rijdt Joris Hessels mensen met een interessant verhaal rond. In de aflevering van woensdagavond pikte hij Rudy (58) op in Eernegem. Hij trekt elke dag naar de gevangenis van Brugge, om er te zwaaien naar zijn echtgenote, aan ‘het vijfde raam van boven’. Elke week geeft hij ook een envelop af met foto’s van hun parkieten. Die neemt hij met zijn telefoon en print hij thuis op A4’tjes af. “Omdat mijn vrouw van vogels houdt. Ze hangt die dan op aan haar prikbord”, vertelt Rudy in het programma.

Schrik

Zijn vrouw zit momenteel een celstraf van 14 jaar uit voor een moordpoging. Ze is afkomstig van Vietnam, maar had een getroebleerde relatie met haar adoptiemoeder. Toen ze iemand had ingeschakeld om haar moeder schrik aan te jagen, is de situatie uit de hand gelopen. Rudy viel uit de lucht toen ze werd opgepakt. De twee waren net een jaar getrouwd en runden samen een kleine supermarkt. Leuk detail: de twee trouwden als eerste ooit in Pairi Daiza, op 29 februari 2012.

Rudy leeft naar eigen zeggen erg mee met haar, niet alleen door elke dag trouw, van kwart voor drie tot drie uur, te zwaaien aan de gevangenis. Zo staat zijn eigen sociaal leven ook op pauze. Naar feestjes gaat hij naar eigen zeggen niet meer. “Ik kan daar niet van genieten als ik weet dat zij daar tussen vier muren opgesloten zit. En dan nog: je bent altijd alleen”, aldus Rudy, die wel troost vindt in zijn vogels en zijn moeder die bij hem inwoont.

Wachten

Rudy is vastbesloten om te wachten tot zijn vrouw vrij komt. “En dan nemen we de bus. Doet er niet toe naar waar. We zien wel waar we uitkomen. Ik zie ze nog altijd graag, ja. Heel graag zelfs.”

Taxi Joris, op woensdag 19 januari om 21.20 uur op Canvas.