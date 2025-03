‘Taboe’ en Philippe Geubels loodsen mensen naar Tele-Onthaal, zeker na aflevering over misbruik

‘Taboe’ van Philippe Geubels is duidelijk meer dan een humoristisch programma. Het programma, dat met zaken lacht waarmee je eigenlijk niet mag lachen, wijst de mensen de weg naar Tele-Onthaal. Zeker na de aflevering over misbruik zag de hulppartner van het zondagavondprogramma een duidelijke impact.

Wie nood heeft aan een gesprek kan dag en nacht terecht bij Tele-Onthaal via het telefoonnummer 106 of www.tele-onthaal.be

De afgelopen zeven weken lachte Philippe Geubels in zijn tv-programma ‘Taboe’ opnieuw met zaken waarmee je eigenlijk niet mag lachen. In het derde seizoen van het veelvuldig bekroond programma behandelt de comedian thema’s als zelfdoding, vluchtelingen, het syndroom van Gilles de la Tourette en misbruik. Elke aflevering sluit af met een verwijzing naar de hulplijn van Tele-Onthaal, waar mensen dag en nacht én volledig anoniem hun verhaal kunnen doen.

Het programma beweegt mensen er ook toe om hun verhaal te doen. Dat blijkt uit de oproepcijfers van de afgelopen weken. Na élke aflevering krijgt Tele-Onthaal oproepen binnen van mensen die expliciet aangeven dat ze bellen of chatten naar aanleiding van de aflevering, al is een precies cijfer moeilijk te bepalen.

“Het is zeer moeilijk om exacte cijfers te geven, want niet iedere beller of chatter geeft expliciet aan dat het contact voortkomt uit het bekijken van het programma. Daar zullen we ook zelf niet naar vragen. De cijfers die we wél hebben, zijn gebaseerd op oproepers die dit expliciet vermelden, maar dit geeft vermoedelijk slechts een gedeeltelijk beeld van de totale impact.”

Vooral na de aflevering over misbruik kwamen er opvallend veel oproepen binnen bij Tele-Onthaal. © © VRT

Na de aflevering over mensen op de vlucht en over Gilles de la Tourette kreeg Tele-Onthaal telkens vier expliciete oproepen binnen, over de jongste aflevering over dementie vijf. Het meest aantal oproepen kwamen binnen na de afleveringen over seksueel misbruik. Elf mensen namen contact op na de aflevering, waarin onder meer Paul (58) uit Oostende getuigde over misbruik, thuis én in een instelling.

Het derde seizoen van het VRT-programma ‘Taboe’ wordt zondag vanaf 20.05 uur afgesloten met een compilatieaflevering.