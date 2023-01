Sylvia Konior verliest eervol in ‘Bake Off Vlaanderen’: “Ik ben allerminst ontgoocheld”

Bekende kunstfotografe Sylvia Konior bakte en foeterde de afgelopen weken zich een weg naar de finale van ‘Bake Off Vlaanderen’. Daar speelde de tijd haar parten en moest ze uiteindelijk de duimen leggen voor Axl. “Maar toch ben ik heel tevreden over mijn parcours.”

Voor de finale van ‘Bake Off Vlaanderen’ gooide Sylvia Konior alles in de strijd. Letterlijk en figuurlijk. In de laatste aflevering vlogen de potten en pannen in het rond, en moest zelfs presentator Wim Opbrouck het even ontgelden. Al was ook dat met een kwinkslag voor alle duidelijkheid. Want Sylvia liet zich niet alleen opmerken door het hart op de tong, ook haar bakkunsten sprongen in het oog. Regelmatig kreeg ze dan ook terechte complimenten van de jury. “Ze bestempelden zelfs mijn Monet-taart als de mooiste die ze ooit voor zich kregen”, aldus Sylvia. Ook in de finale zette ze haar beste beentje voor. “De tijdsdruk heeft me echter genekt. Maar ik wist het op voorhand, ik had geen tijd genoeg om mij voor te bereiden ook. Maar ik heb toch alles gegeven. Weet je, winnen hangt ook van zoveel factoren af. Iets vergeten of twee minuten te lang in de oven, en het kan al gedaan zijn. Natuurlijk wilde ik winnen, maar dat was niet de reden dat ik meedeed aan het programma.”

Poolse grootmoeder

Sylvia is immers al sinds kind gebeten door de bakmicrobe, met dank ook aan haar Poolse grootmoeder. Regelmatig bakt ze voor vrienden, familie en buren. Sinds kort geeft ze ook bakworkshops. “Ik ben eigenlijk best wel tevreden over mijn parcours. Misschien had ik voor een kleiner taartje moeten gaan in de finale, maar uiteindelijk zaten mijn smaken wel goed. En dat is natuurlijk het belangrijkste. De concurrentie was niet min, maar ik gunde ze het evenzeer.”

“Ik ben ook blij om het te zien op televisie. Want als je bezig bent in die tent, zie je niet altijd wat de anderen doen. Dat was wel tof om te zien nu. Ik ben ook blij dat ik duidelijk mezelf ben gebleven. Vriendinnen kregen al de vraag of ‘ik echt zo ben’. (lacht) Overal waar ik kwam, ging het er wel over. De meeste zeiden me dat ik ervoor heb gezorgd dat het niet saai was. Maar ik ben wie ik ben. Ik ga me niet anders voordoen dan ik ben. En als ik thuis in de keuken sta, zegt mijn man ook al eens dat ik niet zo met de keukenkasten mag gooien. Maar ja, dat is die passie, zeker?”

Presentator Wim Opbrouck had zijn handen vol met Sylvia. © Play4

Presentator Wim Opbrouck heeft het in elk geval geweten… “Als je mij plaagt, plaag ik terug”, lacht Sylvia. “Misschien was hij het ook niet zo gewoon dat iemand meteen een antwoord klaar had. Maar dat haalt je wel uit je ritme tijdens de wedstrijd. Je bent volop gefocust op je taart, en dan staat daar een reporter om vragen te stellen, komt de jury langs en staat ook Wim plots achter u. Tja, dan vangt hij al eens iets.” (lacht)

Tegelijk is Sylvia ook blij dat het avontuur er op zit. “Het was pittig. De preselecties zijn nu ongeveer een jaar geleden. Met de opnames en de uitzendingen was het een drukke periode. Maar dat is het soort avontuur dat je maar één keer in je leven meemaakt. Het mooiste moment? Toen we net klaar waren met bakken, had ik het niet eens door, tot de crew in die tent kwam en minutenlang applaudisseerde. Echt iedereen, van de cameramensen tot de mensen van de afwas. Een heel warm moment was dat.”

Het bakken laat Sylvia in elk geval niet los. “Ik heb afgelopen vakantie nog een leuke kinderworkshop gehad. Al tot eind juni staan er nog bakworkshops gepland, waaronder met macarons en de suikervervanger Zusto. En mijn fotografie? Dat blijf ik zeker verder doen. Het is al mooi geweest, en benieuwd wat er straks nog op mijn pad komt.”

Info: https://sweethearts.by.sylvia.konior.be/