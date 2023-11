Supporters van Frauke massaal op post voor halve finale The Voice Kids

Ook voor de halve finale van The Voice Kids loopt de kantine van KdNS Heule vol. De supporters van Frauke Dewitte (14) uit Gullegem komen vanavond te weten of de doelvrouw de grote finale van het populaire zingprogramma haalt.

Omringd door vrienden, familie en medevoetballers zal Frauke zichzelf opnieuw op het grote scherm bewonderen. De jonge zangeres loopt er rustig bij. “Ik ben vooral benieuwd hoe het er op televisie gaat uitzien. Stress heb ik niet, want ik weet toch al wat de uitslag is”, lacht Frauke. Rond half elf komen we te weten of de Gullegemse al dan niet een ticket voor de finale behaalt. (SV)