Superfigurant Maurice Vermeersch in ‘B&B zoekt lief’

Hij zette ooit zijn eerste tv-stappen als lid van het publiek in De Zevende Dag, werd prompt figurant in talloze series en reclameboodschappen en was vorig jaar een van de deelnemers in Homo Universalis (‘Iedereen Beroemd’). Vanaf maandag 20 juni probeert Maurice Vermeersch nu echter niet alleen het hart van de kijker maar ook dat van B&B-uitbaatster Isabelle te veroveren in ‘B&B zoekt lief’ op VTM.

Gepensioneerd militair, 55 en drager van een indrukwekkende moustache. Het zou kunnen volstaan om Maurice Vermeersch te omschrijven, ware het niet dat de brave man sinds een vijftal jaar niet meer van uw tv-scherm weg te slaan is. ‘TV-gezicht’ staat daarom allicht nog het meest prominent op zijn cv dezer dagen.

Maurice kandideerde ooit voor de lol als lid van het publiek in De Zevende Dag. Hij had meteen de smaak van het figureren te pakken en hield er inmiddels een flink uit de hand gelopen hobby aan over.

Maurice figureerde de voorbije jaren al in talloze Vlaamse films en series (van ‘Familie’ over ‘FC De Kampioenen’ tot ‘Professor T’), in 2020 veroverde hij zijn eerste hoofdrol in de online-politiereeks ‘Underdogs’ en vorig jaar maakte hij zijn opwachting in het Een-programma ‘Iedereen beroemd’. “Ik nam daarin deel aan ‘Homo Universalis’, een rubriek waarin 100 mensen dagelijks een proef moesten doen tot de enige echte homo universalis overbleef.”

Memorabel was ook zijn optreden in de Chinese reeks ‘Mr Right’, waarin hij de (bij)rol van een vader abt speelde voor een publiek van gemiddeld 380 miljoen kijkers. “De regisseur bleek toen vooral gefascineerd door mijn snor, die zo mooi mogelijk in beeld moest gebracht”, herinnert Maurice zich nog.

Kasteelvrouw

Met ‘B&B zoekt lief’, een reality soap op VTM, is Maurice straks aan een nieuwe uitdaging toe. Hij is een van de kandidaten die Isabelle, uitbaatster van een bed & breakfast aan de voet van de Mont Ventoux, moet zien te bekoren.

“In deze zomerse reeks worden zes uitbaters van een B&B in het buitenland ten tonele gevoerd. Het zijn stuk voor stuk singles. Aan de kandidaten, waarvan ik er dus een ben, om het hart van een van hen te veroveren. In mijn geval wordt dat dus dat van Isabelle”, legt Maurice uit.

“Het concept is in grote lijnen dat van ‘Boer zoekt vrouw’. Kasteelvrouw Isabelle (haar B&B is in een mooi kasteel ondergebracht) zal dus na elke aflevering een van haar aanbidders naar huis moeten sturen. We zullen daarvoor ook telkens enkele proeven moeten afleggen.”

Het programma zal een hele zomer lang van maandag tot en met donderdag te zien zijn op VTM, na ‘Familie’. “Ik mag natuurlijk niet verklappen hoe ik het ervan afbreng. Maar blijf toch maar even kijken…”, licht Maurice al een tipje van de sluier.(MM)