Succesvolste seizoen van Boer zkt Vrouw: boer Cyriel woont al samen met Els

In de slotaflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ bracht Dina Tersago 7 maanden na de opnames de 5 boeren voor het eerst samen in Damme, samen met hun partners. Ze wilde van hen weten wie nog steeds een koppel vormt. En blijkt dat Cupido bij deze 14de editie een paar keren flink raak heeft geschoten.

Dina is bijzonder nieuwsgierig hoe het met de introverte Cyriel en Els gaat. “Ik heb écht geluk met Els”, glundert Cyriel. “Ik ben blij en smoorverliefd. Het is goed”, voegt hij er nog op zijn eigen droge manier aan toe. En er volgt nog meer: een paar weken na de opnames in maart ging het koppel samenwonen in Vleteren. “Het is een gigantisch grote stap maar ik zie het helemaal zitten”, vertelt Els. De Vlaams-Brabantse heeft intussen ook al een job gevonden bij ons.

Maar ook bij de rest viel er goed nieuws te rapen. Aardappelboer Kim koos eerst voor Ginny maar volgde nadien zijn hart en nam opnieuw contact op met Emi, en dat bleek de juiste beslissing. “Ik heb de vrouw van mijn leven gevonden!”, klinkt het enthousiast bij Kim. “Het is heel raar dat het zo snel gaat en dat alles zo goed aanvoelt. We hebben nog nooit strubbelingen gehad en vullen elkaar zo goed aan. We zijn precies twee dezelfde, dat is echt zot!” Dina wil weten of er concrete plannen zijn en jawel, die zijn er: “Binnenkort ga ik bij Kim intrekken en gaan we samenwonen”, antwoordt een stralende Emi.

Ook deze twee zijn dolgelukkig samen. © VTM

Crash

Boerin Elien ondervond druk van haar ouders maar koos met haar hart voor Lorenz en het is nog steeds grote liefde tussen hen. “Ik ben heel verliefd, nooit gedacht, want ik ben iemand die heel moeilijk verliefd wordt. Maar vanaf het moment dat ik de keuze maakte tussen Dries en Lorenz, ben ik er ook volle bak voor gegaan”, aldus een zeer gelukkige Elien.

Garry en Els hadden allebei een beetje gelijklopende verhalen waardoor beiden heel snel een klik hadden met elkaar. Na de opnames zijn ze nog een 3-tal maanden heel gelukkig geweest en gingen samen op vakantie. “Na onze vakantie ben ik een beetje gecrasht en in rouwverwerking gegaan”, legt Els uit. “Ons gevoel en onze gesprekken zitten nog steeds heel goed maar ik wil niets overhaasten want ik wil Garry niet opnieuw kwetsen.” Garry neemt haar niets kwalijk. Hij begrijpt heel goed wat ze heeft meegemaakt en heeft er respect voor. “‘t Is een beetje dubbel hoe ik hier nu zit”, zegt hij aan Dina. “Ik heb al veel met Els gebabbeld maar op dit ogenblik bescherm ik mezelf. Ik apprecieer Els heel erg en wat de toekomst brengt, zullen we wel zien.”

Bij de cowboy kende het een vriendschappelijke afloop. © VTM

Herinnering voor het leven

En als laatste, cowboy William en Amber. “We zijn geen koppel, maar komen nog wel heel goed overeen”, zegt William. Dina neemt hen even apart om hier wat dieper op in te gaan. “We hebben de maanden na de opnames nog veel afgesproken, maar dan voelde ik dat de verliefde gevoelens om de volgende stap te zetten er langs mijn kant net niet aanwezig waren. En dan moet je eerlijk zijn tegen elkaar”, zegt William. Amber had wél gevoelens en neemt nu wat afstand van hem om zichzelf te beschermen. Maar spijt heeft ze zeker niet. “Ik heb William leren kennen, heb keiveel nieuwe mensen ontmoet en ook met Bapke en Valerie kom ik nog altijd goed overeen. Het zijn herinneringen voor het leven en het is één van mijn beste weken uit mijn leven geweest, dus dat pakken ze me niet meer af”, verklaart ze.