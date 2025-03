Stylist Tom Eerebout waagt zich aan ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’: “Nog nooit zoiets stressvol meegemaakt”

Vandaag start het nieuwe seizoen van ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ op Play4, waarbij bekende Vlamingen de pannen van het fornuis koken. Omgaan met stress, smaak en een stijlvol bord lijkt op het lijf geschreven te zijn van internationale stylist Tom Eerebout. Een gesprek over de belangrijkste regel in zijn keuken, zijn lievelingsgerecht en de reden waarom hij steeds vaker op televisie te zien is.

Als we Tom spreken heeft hij net een pittige periode achter de rug. Zo is de internationale stylist pas verhuisd, had hij heel wat shoots en verloor hij op een paar maanden tijd twee hondjes. Ook de opnames voor ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ maakten indruk. “Ik deed mee omdat ik heel graag wou meedoen aan die zogenaamde masterclasses”, aldus Tom. “Ik kook heel graag, ja. Voor mij is koken een vorm van mediteren. Het is hét moment om even mijn gsm aan de kant te leggen. Mijn signature dish? Dat is een sunday roast op zijn Brits (Tom is van Bredene afkomstig, maar heeft ook Britse roots, red.). Op zondag met vrienden – mijn eigen familietje als het ware – waarbij iedereen kan opscheppen wat ze maar willen. Ik ben dan iemand die je weinig ziet op dat moment. Ik kan heel hard genieten van mensen die een fijne tijd beleven. Dan blijf ik maar eten op tafel zetten. Ik vind die voldoening ook in mijn werk: als mensen een fantastische show hebben gezien, dan ben ik écht content.

Tom is verzot op lekker eten. “Ik hou er vooral van om met goeie producten te koken. Onlangs ben ik ook gaan eten in The Jane, wat een fantastische ervaring was. Mijn favoriet adresje in West-Vlaanderen? La Différence in Bredene, daar kan je altijd heel lekker eten. In de keuken moeten de mensen mij overigens met rust laten. Ik wil dan niet dat je tegen mij praat. Of erger: komt helpen! Dan jaag ik je de keuken uit.” (lacht)

In de eerste aflevering van ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ zien we straks hoe Tom het lastig heeft. “Of ik het onderschat heb? Heel hard. Ik heb nog nooit zoiets stressvol meegemaakt, en ik heb quick changes gehad met de grootste popsterren waarbij je ze in 45 seconden moet omkleden. Eerlijk? Ik vond dit verschrikkelijk. Want dat omkleden, dat kan ik. Ik voelde al na een paar uur: dit hou ik geen tien afleveringen vol. Zeker als je dat bordje naar voren moet brengen, dan ga je echt kapot. Maar ik vond het hoe dan ook heel leuk, met een geweldige cast en crew. Ik heb heel wat fijne mensen leren kennen.”

Eerder zagen we Tom ook al opduiken in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Hij waagt zich dan ook steeds vaker aan televisie, en daar heeft hij een goeie reden voor. “Mijn man en ik proberen een kindje te krijgen. Ik wil dan ook meer in België werken en minder naar Amerika moeten trekken. Ik hoop in elk geval een toffe vader te zijn.”

‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’, vanaf maandag 10 maart om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.