Stunt in America’s Got Talent geslaagd dankzij datacenter uit… Oostkamp

Miljoenen Amerikanen zagen dinsdag hoe Chris Umé dankzij deepfake-technologie Elvis tot leven bracht op het podium van America’s Got Talent. De data daarvoor werd verwerkt in Oostkamp.

Kempenaar Chris Umé gooide een tijd geleden hoge ogen met zijn deepfakefilmpjes van Tom Cruise. Hij was er immers in geslaagd om deepfake bijzonder realistisch toe te passen. Deepfake is een technologie om het gezicht of uiterlijk van een persoon aan te passen aan die van een ander. Je kan dus in principe pakweg het gezicht van een politicus virtueel op dat van een zanger plakken, waardoor het lijkt alsof die zingt. Meer nog: je kan zelf de stem aanpassen. Het opent een waaier aan mogelijkheden, en is griezelig realistisch.

Jurylid Simon Cowell kon zijn ogen niet geloven toen Elvis op het podium verscheen. © NBC

Chris Umé, die werkt vanuit de States, schreef zich samen met zijn team in voor America’s Got Talent. Hij maakte meteen indruk toen hij een zanger vooraan plaatste en daar live het gezicht van jurylid Simon Cowell op plaatste, waardoor het leek alsof die zong. Umé en zijn team schopten het uiteindelijk tot de finale deze week, waar ze een optreden ‘live on stage’ gaven van Elvis Presley. Zijn achtergrondzanger en achtergrondzangeressen waren de juryleden. Miljoenen Amerikanen vergaapten zich aan wat er zich op het podium afspeelde.

Nu blijkt dat het bedrijf van Umé, Metaphysic, beroep doet op ons land voor de dataverwerking. Dit soort deepfakefilmpjes maken vereist indrukwekkend veel rekenkracht, dataopslag en een goede connectiviteit. Daardoor klopten ze aan bij DC Star, een Belgische Belgische datacenteraanbieder en onderdeel van Datacenter United. In het datacenter Oostkamp heeft Metaphysic een private room waarin een DGX A 100 van Nvidia draait, in een cluster samen met de workstations van de ontwikkelaars en lokale opslagcapaciteit.

Veiligheid centraal

Nick Meyfroodt, Salesmanager van DC Star: “Veiligheid en connectiviteit zijn voor Metaphysic uitermate belangrijk. Ons datacenter in Oostkamp is onder andere uitgerust met redundante stroomvoorziening en redundante koeling. De toegang wordt gecontroleerd via ‘two factor access’: biometrisch en via een tag. We liggen op een netwerkknooppunt wat qua connectiviteit erg gunstig is. Onze klanten hebben toegang tot verschillende providers en er zijn directe lijnen met Londen en Frankfurt.”

Kevin Umé, COO bij Metaphysic, noemt ook een goede service cruciaal: “Wij maakten letterlijk de overstap van een server in de kelder, met een airco en een ventilator naast de waslijnen, naar de hyperprofessionele wereld van het datacenter bij DC Star. Wat wij doen, is niet standaard, onder andere omdat we graag experimenteren. Als het datacenter waarin je gevestigd bent, dan uitgebreid ondersteunt, is dat heel aangenaam en soms cruciaal. Eigenlijk is dat zelfs niet echt de rol van een datacenter, maar zonder die ondersteuning van DC Star was de halve finale van America’s Got Talent voor ons een fiasco geworden. We hebben hun lokale techniekers regelmatig moeten inzetten, ook ‘s nachts. Twee dagen voor de halve finale hadden we een groot probleem met één van de belangrijkste computers in het datacenter. Op negen uur tijd is dat opgelost, dankzij de uitgebreide ondersteuning van DC Star.”

We weten eerstdaags of Metaphysics de finale wint, maar hoe dan ook hebben ze de aandacht van heel wat Amerikanen…