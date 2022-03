‘Striptiest’ Marc Van Ysacker te gast bij ‘Iedereen Beroemd’

Marc Van Ysacker, bezieler van de stripotheek ‘De Striptiest’ in Staden, is donderdag te zien in ‘Iedereen Beroemd’ op Eén. Hij houdt er een pleidooi voor het lezen van meer strips, een medium dat volgens Marc erg ondergewaardeerd wordt.

Marc Van Ysacker (64) is al 35 jaar de bezieler van stripotheek ‘De Striptiest’ in de Vredestraat . De collectie van de stripuitleendienst, overigens een privé-initiatief, telt meer dan 12.500 albums in de meest diverse genres. “Het aanbod is inderdaad zeer divers”, vertelt Marc. “Er zijn de populaire Vlaamse stripreeksen zoals Jommeke, Suske en Wiske, De Kiekeboes en FC De Kampioenen, maar ook detectivereeksen zoals Rik Ringers, Jerôme Bloks en Blake en Mortimer. De humorstrip neemt ook een groot deel van het aanbod in waarbij De Blauwbloezen, Asterix en Urbanus maar enkele van de succesreeksen zijn. Er zijn ook tal van historische strips uit alle perioden van onze geschiedenis te vinden. Verder vind je bij De Striptiest ook heroic fantasy, politieke en economische thrillers, science fiction en Eerste en Tweede Wereldoorlogstrips. Je kan het echt zo gek niet bedenken of er bestaan strips van”.

“Helaas gaat het ledenbestand van De Striptiest al jaren achteruit”, zucht Marc. “In de rubriek ‘En dat met uw belastinggeld’ van het programma ‘Iedereen Beroemd’ op Eén houd ik een pleidooi om de kijker aan te zetten tot het lezen van meer strips. Het stripverhaal is immers een sterk onderschat medium. Een goede strip heeft namelijk 2 grote troeven”, meent Marc. “Vooreerst is er het verhaal of de gag, anderzijds is er de grafische vormgeving. Veel strips zijn echte kunstwerkjes. Stripverhalen worden nog te veel als kinderlectuur gezien. Dat dit niet zo is, bewijst het feit dat de meeste leden van De Striptiest hun kinderjaren al een tijdje achter zich gelaten hebben. Wie de overstap kan maken van FC De Kampioenen, Jommeke, Suske en Wiske of De Kiekeboes naar Thorgal, Robbedoes, XIII of Jerôme Bloks beleeft gegarandeerd jaren lees- en kijkplezier”.

Marc krijgt voor zijn pleidooi in ‘Iedereen Beroemd’ exact 37 seconden en 95 honderdsten ter beschikking. Iedereen Beroemd gaat op donderdag 17 maart om 19.40 uur op antenne. (BCH)