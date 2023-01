Streamz zet sterk in op Vlaamse titels (met ook veel West-Vlamingen)

De streamingsdienst Streamz wil in 2023 een pak nieuwe Vlaamse titels lanceren. Wij sommen op waar we ook provinciegenoten kunnen spotten.

Op donderdag 26 januari was er Streamz Next Episode, een sectorevenement waar de plannen van het streamingplatform werden voorgesteld. “We hebben een sterke traditie in het aanbieden van straffe lokale reeksen en op dat elan willen we absoluut verder gaan”, liet CEO Bart De Groote optekenen. “Ons doel is om jaarlijks 12 kwaliteitsvolle fictiereeksen van eigen bodem aan te bieden.”

Het streamingplatform lanceert in 2023 heel wat series en docu’s van eigen bodem. Zo zijn er vervolgseizoenen van ‘Fair Trade’ met Ella-June Henrard en Peter Van den Begin, ‘F*** You Very, Very Much’ met Frances Lefebure, Daphne Wellens en Evelien Bosmans, ‘Déjà Vu’ met Lauren Versnick en Yassine Ouaich maar ook het vervolg van de populaire jongerenreeksen zoals ‘Hacked’ en ‘2DEZIT’. Er komen verschillende nieuwe Streamz Originals aan waaronder de fictiereeksen ‘Alter Ego’ en ‘Onderhuids’ en de docu’s ‘War Junkies’ en ‘Influence Me’. Ook fans van reality blijven niet op hun honger zitten met een ‘Love Island: Valentine’s Reunion’ en ‘Belgiums Next Top Model’. Wij lijsten even op waar je straks West-Vlamingen kan spotten.

War Junkies (1 februari)

Een driedelige reeks over oorlogsverslaggevers, waarin ook de West-Vlaamse Joanie de Rijke en Paul Van Schoor vertellen over de impact van hun beroep op hun leven en dat van hun familie.

In War Junkies vertellen oorlogsverslaggevers over hun drijfveren.

Hacked (22 februari)

Deze reeks, gedraaid door Laura Van Haecke uit Kortemark, viel met het eerste seizoen in de prijzen op CANNESSERIES. Nu krijgen we het tweede seizoen te zien.

Dansaertvlamingen (maart)

Een nieuw hilarisch sketchprogramma over millennials, bedacht door Sara Leemans die het gelijknamige Instagram-account had opgericht. In de cast zien we onder meer Lize Feryn en Bert Janssens opduiken.

Onderhuids (mei)

In deze dramedy kijken we binnen in een luxueuze beautykliniek waar de rich & famous zich mooier willen maken. Social mediafenomeen Elodie Gabias maakt er haar acteerdebuut.

Elodie Gabias waagt zich aan acteren. © Streamz

D5R de film (juni)

Na 12 seizoenen van de reeks komt er een einde aan met een langspeelfilm. Jamie-Lee Six is opnieuw van de partij.

Belgium’s Next Top Model (najaar)

In deze tiendelige realityreeks wordt op zoek gegaan naar toekomstige modellen. In de jury zien we onder meer topmodel Hannelore Knuts, designer en co-founder van Essentiel Inge Onsea, stylist (van onder andere Lady Gaga en Rita Ora) Tom Eerebout, en Tom Van Dorpe. De jury zal ook bijgestaan worden door verschillende gastjuryleden.