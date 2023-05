Strandbars en villa’s komen mooi in beeld: zo kijken ze in Knokke-Heist naar nieuwe serie ‘Knokke Off’ met Pommelien Thijs

De nieuwe fictiereeks ‘Knokke Off’ werd vrijdag gelanceerd. De hoofdrol is weggelegd voor Pommelien Thijs en de verwachtingen zijn hoog. Ook in Knokke-Heist zelf. “We willen laten zien hoe prachtig het hier is”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele. Van de villa’s tot het straatbeeld en strandbars: het decor is zeer uiteenlopend.

De tiendelige reeks dompelt de kijker onder in het leven van enkele jonge twintigers die hun zomer doorbrengen in Knokke-Heist. Louise (Pommelien Thijs) en Alexandre (Willem De Schryver) beleven samen met hun vrienden een schijnbaar onbezonnen zomer in het weelderige Knokke. Door de hoge verwachtingen van hun ouders dreigen ze echter zichzelf te verliezen in luxe en feesten en gaan ze wanhopig op zoek naar iets wat ze maar niet vinden: echte vriendschap, liefde en vooral… zichzelf. Naar de buitenwereld toe hebben ze alles wat hun hartje begeert, maar binnenin gaapt de leegte en onzekerheid.

Locaties

De verwachtingen voor de serie zijn alleszins hoog. En dat hoeft niet te verbazen, als je kijkt naar de Vlaams-Nederlandse topcast met in de hoofdrollen Eliyha Altena, Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Ruth Becquart, Geert Van Rampelberg, Ini Massez, Anna Drijver, Jasmine Sendar, Emma Moortgat en Gène Bervoets.

In Knokke-Heist zijn ze zélf benieuwd wat de reeks zal brengen. “Over de inhoud van de reeks hadden wij niets te zeggen. Dat is de vrijheid van de productie. Het zijn ook zij die aan ons de vraag stelden om in Knokke-Heist te mogen filmen. We zijn voor de duidelijkheid niet zélf op zoek gegaan”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (GBL). De toeristische dienst van de kustgemeente werkte nauw samen met de productie, onder andere in de zoektocht naar de meest geschikte locaties. Denk aan villa’s, strandbars en mooie shots in het straatbeeld.

Decor

“Het belooft alleszins een verhaal met veel aspecten te worden”, aldus Wittesaele. Ondanks het feit dat er heel wat scènes werden opgenomen in een imposante villa in het Zoute – het type waar je verdwaalt in het doolhof van slaapkamers en badkamers – draait het in ‘Knokke Off’ niét om de rijkdom. “We proberen wat weg te blijven van de stereotypes die vaak aan Knokke worden gelinkt. ‘Rijk zijn’ is hier slechts het decor”, vertelde het productiehuis daar eerder over.

Verwacht dus zeker een serie met de nodige drama. Eén van de centrale thema’s is namelijk de toxische relatie van Louise, gespeeld door Pommelien Thijs, met haar vriendje. Druggebruik, het wilde nachtleven, vrijscènes op het toilet, naaktzwemmen in zee: het komt allemaal aan bod.

Lokale figuranten

“Het blijft natuurlijk fictie, daar moeten het nodige vlees en drama aan zitten. Het moet de mensen boeien”, weet Wittesaele. “Voor ons was het vooral belangrijk dat Knokke-Heist mooi in beeld wordt gebracht. Na de trailer of pakweg één aflevering kan je dat moeilijk beoordelen. Maar we hebben er wél het volste vertrouwen in dat de sfeer van het mooie leven in onze gemeente naar boven zal komen. Knokke-Heist is het decor, niet het verhaal op zich. Al zullen er wel verschillende figuranten van hier opduiken.”

De opnames dateren van vorig jaar en liggen dus al een tijdje achter ons, maar in Knokke-Heist kijken ze er met plezier op terug. “Het zijn stuk voor stuk topacteurs die meedoen in de serie. Dat gaf ons op voorhand ook het nodige vertrouwen”, stelt Anthony Wittesaele, die de vergelijking maakt met ‘In Bruges’, de film met Colin Farrell en Brendan Gleeson uit 2008.

Netflix

“De Amerikanen spreken daar nog steeds over. En niet omdat het over huurmoordenaars ging die in Brugge onderduiken, maar wél door de prachtige beelden die van de stad werden gemaakt. Dat was misschien wel de beste reclame die Brugge ooit kon krijgen. Ik bedoel maar: het zijn de beelden van Knokke-Heist die voor ons het verschil maken. We willen tonen dat we geen doordeweekse plaats zijn om te leven en hoe prachtig het hier is”, zegt Wittesaele.

“De serie komt niet alleen uit op VRT Max en Netflix Nederland, maar ik vernam dat het de bedoeling is om ze ook op VRT één uit te zenden dit najaar en dat ze internationaal te zien zou zijn op Netflix. Nogmaals, we moeten op het einde van de reeks pas oordelen, maar gelet op de cast wéten we dat het kwalitatief zal zijn. VRT heeft ook een naam hoog te houden op dat vlak.” (MM)