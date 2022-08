Stijn Vercruysse waagt zijn kans bij Homo universalis

Op 27 augustus gaat Homo universalis opnieuw van start op Eén. Niet als populair onderdeel van Iedereen Beroemd, wel als volwaardig programma. Een van de 100 deelnemers is Harelbekenaar Stijn Vercruysse. “Voor mij was het al geslaagd toen ik vernam dat ik geselecteerd was.”

Vanaf zaterdag 27 augustus barst de strijd los om de nieuwe titel van Homo universalis. Tien afleveringen lang strijden honderd enthousiaste kandidaten tegen elkaar met allerlei taken en uitdagingen. VRT zorgde voor enkele nieuwigheden. Zo is er een babbelbox waarin de kijkers de kandidaten beter leren kennen, zijn er onverwachte wendingen en wordt het bekende format van één afvaller per proef niet meer altijd gevolgd. Bovendien eindigt elke aflevering met een zenuwslopend duel. Wie alle spelletjes kan overleven wint een jaar gratis reizen. Stijn Vercruysse (33) uit Harelbeke is een van de 100 deelnemers. “Ik wist al snel dat ik geselecteerd was. Voor mij was het al geslaagd nog voor het begon (lacht). Ik durfde mijn kandidatuur te stellen nadat ik aanwezig was in de theatershow rond de aflevering ‘Mensen met een opvallend uiterlijk’, van het programma Taboe van Philippe Geubels. Ik besefte dat ik mijn leven moest veranderen: ik hield me op afstand, had geen sociaal leven meer en was een stresskonijn. Ik kon geen druk meer verdragen en zat in een negatieve spiraal van onzekerheid. Ik wilde dat vermijden”, vertelt Stijn. “Ik ben toen beginnen boksen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik heb beslist om alleen te gaan wonen, gewoon mezelf te zijn en voor mezelf op te komen en een sociaal netwerk uit te bouwen.”

Netwerk

Het sociaal netwerk is in wording. “Bij Geubels zie je mensen in een totaal andere context, mensen met emoties. Het beste aan Homo Universalis is het woord universalis zelf. Iedereen is welkom in het programma ongeacht geloof, afkomst of beperking. Het is/was nu al een ongelooflijke ervaring mensen te leren kennen. Iedereen steunt elkaar en deelt zijn/haar beleving en emoties, een gigantische ervaring met een positieve vibe”, vertelt Stijn verder. “De productieploeg vroeg om de West-Vlamingen samen te zetten: zij dachten eerder aan carpooling voor de opnames, maar wij werden snel een bende vrienden die blijven samenkomen. Ik ben veranderd en heb zelfs mijn saxofoon weer bovengehaald. Het was ook speciaal om het geheimpje te hebben dat ik geselecteerd was. Ik heb het aan niemand verteld maar had ooit aan mijn tante gezegd dat ik daar wel wilde aan meedoen. Zij heeft me nu ontdekt op de groepsfoto die bij de trailer van het programma hoort (lacht).” Stijn genoot een opleiding Digital Art & Entertainment aan Howest en werkt bij Beliving, het moederbedrijf van Juntoo meubelen waar Stijn als 3D-artiest ontworpen modellen omzet in fotografische beelden in 3D. Hij is ook amateurfotograaf. Homo universalis is elke zaterdag te zien op Eén om 20.25 uur.