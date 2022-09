Steven al meteen naar huis in ‘LEGO Masters’: “Toch heel blij met mijn deelname”

Op zaterdag 3 september werd het nieuwe seizoen van LEGO Masters afgetrapt. De wedstrijd werd meteen op scherp gesteld, want er moest in de eerste aflevering al een duo naar huis, met daarbij kandidaat Steven Delrue uit Beernem.

Acht uitzonderlijke duo’s, vier miljoen kleurrijke LEGO-blokjes en slechts één winnaar. Zaterdagavond liet Andy Peelman de grootste strijd met de kleinste steentjes losbarsten in het nieuwe seizoen van LEGO Masters. Acht Vlaamse en Nederlandse duo’s betraden de legendarische LEGO-studio te betreden en kregen al meteen een stevige opdracht voorgeschoteld. Eentje waarbij een vrijstelling, maar – in tegenstelling tot andere edities – ook een eliminatie uit zou volgen.

Eén van die duo’s is Steven uit Herent, die de strijd aanging met Steven Delrue (42) uit Beernem. “We kenden elkaar niet”, aldus Steven. “We hadden ons elk apart ingeschreven en op de casting werden we samengezet. Het klikte wel tussen ons, ja. Het helpt als je een gemeenschappelijke passie hebt.”

Aan creativiteit geen gebrek bij Steven. Hij werkt in het dagelijkse leven als creative developer bij het bedrijf Ocular. “Ik werk digitale interactieve installaties mee uit, en bekijk in overleg wat er allemaal technisch mogelijk is. In verschillende musea in Vlaanderen is er interactief werk van ons te zien. Een paar jaar geleden openden we nog een hele ruimte in het Zwin.”

Steven Delrue (zittend) met zijn kompaan uit Herent. © VTM

Brick room

Steven is al sinds zijn kindertijd fan van LEGO. “Ik denk dat ik op mijn vierde of vijfde mijn eerste setje kreeg. Ik heb bijna met niets anders gespeeld toen. Met ouder worden verwaterde dat wat, maar een tijdje geleden begon het weer te kriebelen. Mijn kinderen van 6 en 9 spelen er ook vaak mee, vooral zaken als Ninjago of Marvel… En in het begin van de coronaperiode was er tijd over én werd ook het eerste seizoen uitgezonden. Toen ik dat zag, was ik wel benieuwd om eens die befaamde brick room met miljoenen steentjes te zien. Dat mag ook bij ons thuis staan, zoiets. Alleen ga ik mijn vrouw nog moeten overtuigen, denk ik.” (lacht)

Zijn deelname aan het programma loste alle verwachtingen in. “Een heel toffe crew en ook een fantastische setting”, klinkt het. “Ook geweldig om eens te zien hoe het er aan toegaat achter de schermen van zo’n televisieprogramma. In de eerste aflevering heerstte ook nog niet zozeer dat competitieve. Voor mezelf had ik ook gezegd dat ik er zoveel mogelijk wilde van genieten.”

Koffers pakken

Alleen bleek dat genieten van korte duur en moest Steven en zijn kompaan al na de eerste aflevering naar huis. “Het was met een dubbel gevoel. Enerzijds waren we ontgoocheld, maar het was ook al vrij snel duidelijk dat het niveau heel hoog lag. De makers hebben niet zozeer gekozen voor kandidaten die ‘goeie tv maken’, maar echt voor heel goeie bouwers. Dus nee, ik heb zeker geen spijt. Ik ben heel blij met mijn deelname. Voor de finale mochten we ook nog eens terugkeren, wat wel een plezante afsluiter was.”

Peter en Tom strijden ook mee voor de titel van LEGO Master. © VTM

De West-Vlaamse hoop rust nu op Tom (40, uit Wielsbeke) en Peter (39, uit Ingooigem), twee neven die al hun hele leven gek zijn van LEGO.

