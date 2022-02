Stella Derycke greep net naast top vijf in Ketnetversie van Homo Universalis

Donderdagavond weten we wie de finale van de Ketnetversie van Homo Universalis gewonnen heeft. Dat het niet Stella Derycke (10) wordt, stond al langer vast. Zij moest vorige week het spel verlaten en eindigde zo net niet in de top vijf. Toch blikt ze terug op een heel fijne en vooral unieke ervaring.

Dat de Ketnetversie van Homo Universalis razend populair is, blijkt alvast uit het aantal inzendingen om te mogen deelnemen: meer dan 3.000, waaronder het filmpje van Stella. “Ik stond op één been met een beker water op mijn hoofd”, herinnert ze zich. “Op het einde was ik blij dat ik niet nat geworden was, maar buiten beeld gooide mama een volle beker water ‘onverwacht’ in mijn gezicht. Blijkbaar vond Ketnet dat leuk en ik mocht in juli auditie doen in de Ketnetstudio’s. Enkele weken later kreeg ik het bericht dat ik geselecteerd was. Er waren vijf opnamedagen in oktober en november van vorig jaar en de finaledag was op 14 november. Ik viel pas af bij het 20ste spel en behaalde dus de zesde plaats. Ik ben echt tevreden dat ik zover geraakt ben. Zo kon ik gelukkig alle opnames meemaken, want dat op zich was al een belevenis. Die begonnen telkens om 8.30 uur en duurden soms tot 18.30 uur, afhankelijk van hoe vlot de opnames verliepen.”

Filmpjes

“De crew was supertof en héél erg lief. ’s Middags verwenden ze ons met een buffet en op het einde van de laatste opnamedag was er een drink met alle deelnemers die waren komen supporteren. Alle opnames en de zelfgemaakte filmpjes van de kandidaten kun je bekijken op de Ketnetsite. Op Ketnet is er op zaterdag altijd een compilatieaflevering met extra beelden van achter de schermen, zodat kijkers de kandidaten beter leren kennen.”

Jezelf veel voorbereiden op de proeven van Homo Universalis kan je niet echt. Toch deed Stella een poging. “Met mijn zussen Dora Lou (11) en Bonnie (5) speelden we bepaalde proeven wel na en verzonnen we ook opdrachten. Door de eerste reeks te volgen, wisten we wel al wat ons te wachten stond: heel wat verrassingen. De leukste proef was die waar we in een hele grote hoop knuffels op zoek moesten naar kleine knuffelkonijntjes die erin verstopt waren. Als eerste had ik een te pakken en zo bleef ik dus in de wedstrijd. De uitdaging ‘kakjes vissen’ vond ik dan weer de grappigste proef: met een haak aan je middel moest je kakjes bengelend boven de grond van de ene naar de andere kant overbrengen. En de moeilijkste proef was natuurlijk die toen ik laatste was en uit de wedstrijd lag: minigolf. Een balletje putten bleek nog nooit zo moeilijk. Het wordt zeker en vast geen nieuwe hobby. De Homo Universalis-trofee heb ik dus niet mee, maar ik ben wel een fijne tv-ervaring rijker. Het spel heeft me ook enkele nieuwe vrienden opgeleverd, zoals Lou en Billie. Wie weet stellen we ons in de toekomst wel kandidaat voor de volwassen versie. Ook mama en papa hebben zin om deel te nemen en zouden dat goed doen.”