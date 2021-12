Stefaan Degand loopt stage als verpleegkundige voor tv-programma

Doorgaans verdient Stefaan Degand zijn boterham als acteur, maar vanaf donderdag 13 januari ervaart hij hoe het eraan toegaat in leven van een verpleegkundige. Samen met vier andere bekende koppen ruilt hij zijn leven in de spotlights even in voor een stage als verpleger in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Parameters afnemen, patiënten begeleiden die uit de operatiekamer komen, wonden verzorgen… Ze doen het allemaal, en dat zal te zien zijn in het programma In ‘Een Echte Job’ op VTM. Onder toeziend oog van een ervaren mentor zal de bekende Wevelgemnaar dag- én nachtshiften draaien op de afdeling pediatrie. Daar is hij zelf, om verschillende redenen, heel enthousiast over.

“Ik heb zelf een kind waar ik al 5 jaar alleen voor moet zorgen. Ik voel wel een klik met deze afdeling en ga mijn uiterste best doen. Mijn vrouw die verpleegkundige was kwam elke dag thuis met sterke verhalen, zowel hilarisch als schrijnend. Dat was voor mij een enorme prikkel om hieraan mee te doen. Nu wil ik zelf eens ervaren wat het is en wat zij heeft meegemaakt.”