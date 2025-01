Sportjournaliste Alyssa uit Oostende valt af in Bestemming X: “Er was een mindere sfeer op de bus omdat vier mensen samen speelden”

Alyssa Saliou moest zondagavond de bus van Bestemming X verlaten. Ze zette haar kruis het verst van de locatie waar ze zich op dat moment bevond en werd zo de afvaller van deze week. Ze blikt trots terug op haar avontuur, maar zet graag nog even de puntjes op de i.

Zondagavond konden kijkers zien hoe Alyssa Saliou (30) uit Oostende als vierde deelnemer de bus van het VTM-programma Bestemming X moest verlaten. Ze deed dat met opgeheven hoofd en kijkt trots terug op haar avontuur. “Ik heb een risico genomen en ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb enorm veel geleerd over mezelf en heb er ook vrienden aan overgehouden. Het is zo’n zotte ervaring die me nog lang zal bijblijven, maar het is jammer genoeg te vroeg geëindigd.”

Mindere sfeer

Over haar exit wil Alyssa wel nog iets kwijt. “Er was al een tijdje een mindere sfeer op de bus omdat er met vier mensen werd samen gespeeld. Er was ons nochtans op voorhand op het hart gedrukt dat we het spel individueel moesten spelen, maar daar hield niet iedereen zich aan. De andere drie mensen: Niels, Yarno en ik, zaten er soms bij voor spek en bonen”, vertelt Alyssa.

Die dag wist ze perfect waar ze waren. “Ik was er al geweest vorig jaar en had de plaats herkend. Toen hoorde ik Karlien weliswaar zeggen dat ze het ook herkend had. Zij deelde die informatie met de drie andere in haar ‘groepje’.”

De irritatie rond de klikvorming kwam sowieso al tot een kookpunt. “Yarno heeft zich toen terecht kwaad gemaakt. Ik had me bewust ingeschreven voor dit spel, net omdat je het individueel moest spelen. Ik hou ervan om mezelf uit te dagen, dat doe ik ook in mijn job. Ik wilde zien hoe ver ik zou geraken in zo’n tv-spel. Als je thuis zit, denkt iedereen dat ze het kunnen, maar het is toch anders als je er in zit. Het stoorde me dan ook dat verschillende spelers samen speelden. Niels, Yarno en ik wilden het liever alleen spelen, maar daardoor zouden wij gewoon naar huis gespeeld worden.”

Informatie delen

Alyssa beslist om haar informatie toch te delen met Niels en Yarno. “Ik wilde er een Russische Roulette van maken. Door mijn informatie te delen wist iedereen waar we zaten en kwam het er op neer wie zijn kruisje het dichtst bij onze exacte locatie zou zetten. Van zodra ik het gezegd had, besefte ik dat het grote gevolgen had voor mezelf. Ik wilde vooral dat er een andere dynamiek zou ontstaan in de groep als er misschien één van die vier zou vertrekken.”

Het draaide weliswaar anders uit. “Terwijl je die X zet, moet je ook praten tegen de camera. Ik was toen ook redelijk ziek en ik vond Dubrovnik niet meteen op de kaart. Ik zag de seconden wegtikken en heb mijn kruis uiteindelijk ergens centraal in Kroatië gezet. Ik wist meteen wat dit betekende voor mij.”

Op het moment zelf was de Oostendse ergens opgelucht dat het voorbij was. “Ik was ook redelijk ziek en vermoeid. Pas ’s avonds in mijn hotelkamer kwam het besef dat het avontuur voorbij was.”

Positief

Ze blikt toch positief terug. “Ik ben verrast hoeveel positieve reacties ik al ontvangen heb. Ik ben vaak een flapuit. Die oprechtheid weten mensen blijkbaar wel te appreciëren. Ik vind het alleen jammer dat ik die mensen nu moet teleurstellen.”

“Ik ben sowieso blij dat ik ervoor gegaan ben. Je leeft maar één keer en als je de kans krijgt om zoiets te doen, doe het gewoon.” Ondertussen heeft de sportjournaliste al nieuwe avonturen in het vooruitzicht. “Ik mag voor UEFA waarschijnlijk de Red Flames volgen op het EK en ik zou daarna ook graag opnieuw naar het WK willen gaan met de Rode Duivels.”

De aflevering zelf heeft Alyssa bekeken samen met Ronald en Niels. “We hebben echt nog een goede band. Ronald is zo’n schat van een mens en met Niels had ik al een goed contact op de bus.”

(LB)