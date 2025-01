Sportjournaliste Alyssa doet mee aan Bestemming X: ‘Als olympisch goud voor een avonturier”

Het populaire televisieprogramma Bestemming X is terug van weggeweest en weet, dankzij de tien charmante kandidaten, kijkers al in aflevering 1 aan het scherm gekluisterd te houden. De kijkers mochten meteen kennismaken met sportjournalist Alyssa Saliou (30). De Oostendse omschrijft zichzelf als iemand ‘met de hersenen van een Ferrari met de remmen van een fiets’. De gewenste kandidaat voor elk realityprogramma.

Vergeet realityprogramma’s als De Mol, televisiefanaten kunnen zich sinds vorige week zondag opnieuw vergapen aan uitzonderlijk mooie landschappen, uitdagende opdrachten en een vermakelijke groep kandidaten in het tweede seizoen van Bestemming X op vtm.

Misleidingen

Zoals in de eerste jaargang ondernemen tien kandidaten in een zwarte, geblindeerde bus een roadtrip door Europa. Onderweg worden de deelnemers stevig op de proef gesteld met misleidingen, opdrachten, spelletjes en hints. In elke aflevering moeten ze raden waar ze zijn. Wie als eerste de eindbestemming bereikt, wint het programma én een geldprijs. Wie het verst van de eindbestemming gokt, moet het programma verlaten.

Onder de kandidaten, tien onbekende Vlamingen, maken we kennis met sportjournaliste Alyssa Saliou. De in Oostende geboren en getogen sportvrouw koestert niet enkel een gedrevenheid voor voetbal, basket en Formule 1, maar ook voor de nodige dosis avontuur. Alyssa wist dankzij haar wilskracht en onverbiddelijk doorzettingsvermogen een plek te verkrijgen in de zeer mannelijk getinte nationale en internationale sportwereld.

De spring-in-‘t-veld is zelf een fervent reiziger. In functie van haar werk bracht ze al verslag uit voor verschillende voetbalploegen binnen en ver buiten Europa. Dit steeds achter de schermen. Voor haar was Bestemming X de uitgelezen kans om uit haar comfortzone te stappen en haar plaats voor de camera te ontdekken. “Toen ik zag dat ze voor het tweede seizoen kandidaten zochten, heb ik niet lang getwijfeld om me op te geven.”

Avontuur

“Ik was met een aantal familieleden naar het eerste seizoen aan het kijken toen ik dacht: waarom zou ik dat niet doen? Die simpele gedachte heeft me aangezet om me kandidaat te stellen voor het tweede seizoen. Niet veel later had ik de casting producer aan de lijn. Er was meteen een klik”, vertelt Alyssa.

“Ik ben een echte avonturierster met een hart voor mensen. Ik wilde mezelf uitdagen. Dat zullen de kijkers wel gezien hebben in de eerste aflevering. Van het moment dat we met ons tien naar het vliegtuig wandelden, tot in de bus en aan de voet van de berg, zijn een van de bizarste momenten van mijn leven. We hadden absoluut geen tijdsbesef. Het was ook pas achteraf dat we beseften dat er een tweede bus was.”

Veel meer kan en mag Alyssa ons nog niet vertellen. Ze deelt wel nog even haar eerste ervaring van zichzelf op het scherm te zien. “Ik ben al jaren als journaliste aan de slag. Ik ben vertrouwd met het televisielandschap en het productionele luik achter elke uitzending. Het is leuk om een microfoontje opgespeld te krijgen. Maar wat ik echt spannend vond, was om mezelf voor de eerste keer voor de camera te zien. (lacht) Nu de eerste aflevering uitgezonden is, zie ik gelaatstrekjes van mezelf waarvan ik niet wist dat ik ze had.”

Ontroering

“Ik ben een echte Oostendse, maar ik kan er niet van onder uit dat ik een gemixte nationaliteit heb. Daarbij is er twee jaar geleden ADHD bij me vastgesteld. In het verleden heb ik me door mijn opvallend karakter vaak een buitenbeetje gevoeld. Ook is het in mijn werkveld, zeker als vrouw met een gemengde nationaliteit, nooit evident geweest om kansen en doorgroeimogelijkheden te krijgen in de Belgische voetbalwereld”, zegt Alyssa.

Zeker in de Belgische voetbalwereld, die vaak nog traditioneel aanvoelt, is het niet altijd evident om als vrouw met buitenlandse roots geaccepteerd te worden. Ik weet dat mijn uitbundige karakter niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het grootste vraagteken was voor mij dan ook: zou de Vlaamse kijker mijn enthousiasme en afkomst kunnen waarderen?”

Die onzekerheid maakte de aanloop naar de uitzending bijzonder spannend. “In de kerstvakantie merkte mijn familie hoe nerveus ik begon te worden. Ik vroeg me af of mijn deelname zou resulteren in haatreacties of gemene opmerkingen. Maar toen de eerste aflevering op tv kwam, werden al mijn zorgen weggeblazen. Mijn inbox ontplofte met positieve berichten. Kijkers waardeerden mijn spontaniteit, eerlijkheid en authenticiteit.”

Honderden berichtjes

Tot Alyssa’s verbazing kreeg ze meteen al op zondagavond honderden positieve berichtjes toegestuurd. “Ik had me kandidaat gesteld voor Bestemming X zonder er rekening mee te houden dat het programma effectief uitgezonden zou worden. Toen de eerste aflevering uitgezonden werd, kreeg ik geen haatberichten, maar ongelooflijk aanmoedigende berichten”, vertelt Alyssa.

Ze wordt er tijdens ons interview eventjes emotioneel van. “Ineens besefte ik: ja, ik mag opmerkingen maken, gelnagels dragen – al ben ik sportjournaliste – en zijn wie ik ben. Bestemming X heeft zo’n grote impact op me gehad. Op avontuurlijk vlak, maar in de eerste plaats op mijn persoonlijk ontwikkeling.”

Of het avontuur hier stopt voor Alyssa? “Zeker niet. Ik zal ook in 2025 het avontuur blijven opzoeken. Als ze me vragen om mee te doen aan een tv-programma, denk ik niet dat ik zal weigeren”, knipoogt ze. (Zana Bulteel)

Lees ook het verhaal van Quentin uit Knokke-Heist, de andere West-Vlaamse deelnemer aan Bestemming X.