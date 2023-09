Sound Track zet Robin Raf in de startblokken: “Fantastisch om iets te maken dat nog niet bestaat”

Uit de 1.133 inzendingen voor de derde editie van muziekwedstrijd Sound Track werden er 136 geselecteerd om live het beste van zichzelf te geven in 22 clubs en jeugdhuizen in Vlaanderen en Brussel. Ook Robin Raf Jonckheere, de zoon van Kristof Jonckheere, directeur van kunstencentrum BUDA, haalde de selectie. Tijdens de regionale voorrondes zal Robin op 30 september in Wilde Westen bewijzen waarom hij een plek in de Sound Track-finales verdient.

Robin maakte al op jonge leeftijd kennis met muziek en dans. Op zijn zevende leerde hij gitaar spelen, vanaf zijn achtste zal hij zes jaar lang dansen bij Da Jump en al sinds zijn tien jaar maakt hij muziek. “In het begin waren dat gewoon korte muziekcovers die ik maakte met iMovie. Ik kreeg een micro cadeau, nam mezelf op en speelde dan met geluiden en zang. Dat waren mijn eerste stappen in mijn producer journey.”

(Lees verder onder kaderstuk)

Robin ‘Raf’ Jonckheere Privé Robin Jonckheere is 20 jaar oud. Zijn papa is Kristof Jonckheere, directeur van kunstencentrum BUDA. Hij heeft twee kleinere zussen van 10 en 8 jaar. Opleiding Hij volgde woordkunst-drama aan Kunsthumaniora Brugge van zijn derde tot zesde middelbaar. Loopbaan Sindsdien werkt Robin voltijds als producer en zanger. Hij heeft een eigen studio in Ieper waar hij regelmatig artiesten ontvangt om muziek te ontwikkelen. Zijn ambitie is om de naam Robin Raf groot te maken als onafhankelijke performer en producer.

Robin vond zijn weg naar GarageBand, een computerprogramma om muziek te componeren, en focuste meer op eigen nummers en creaties. Nu produceert hij volledige radioklare nummers met Logic Pro. “Ik vind het fantastisch om iets te creëren dat nog niet bestaat, te harmoniseren en tot smooth melodies te komen. Mijn stijl ligt ergens tussen pop, RnB en hiphop, maar ik hou van te veel genres om daar al een stempel op te plakken.”

The Voice Kids

De jonge danser, producer en zanger had de smaak om op te treden te pakken en zette in 2017 een grote stap met zijn deelname aan The Voice Kids. Hij blies de concurrentie weg met zijn podiumenergie en zachte vocals en werd uiteindelijk tweede. “The Voice was een heel leuke ervaring en een prachtig avontuur, maar de nasleep was moeilijk. Een jonge kerel van 14 jaar, nog volop in ontwikkeling, die bijna overal werd herkend, dat is lastig. Er was geen begeleiding en ik voelde een enorme druk om te performen en fans te behouden, maar ik had niet de tools en kennis om dat te doen. Ik wist niet hoe ik moest omgaan met het verworven succes en heb dan bewust afstand genomen van Robin van The Voice.”

Robin nam een pauze van de spotlights en verwijderde zijn sociale media om zich te hergroeperen en zijn producervaardigheden te perfectioneren. “Ik wilde volledig opnieuw starten en mijn eigen artistieke identiteit ontwikkelen. Op mijn negentiende begon ik eigen nummers uit te brengen onder de naam Robin Raf Raf is mijn tweede naam en keek uit naar kansen om mijn soloproject de wereld in te sturen.” En die kwam er met Sound Track. Wie zich inschrijft, maakt namelijk niet enkel kans op een trofee, maar kan op een unieke ondersteuning op maat van zowat de gehele Vlaamse en Brusselse livesector rekenen. “Het is een manier om te kunnen netwerken met andere artiesten en een bepaald netwerk te bereiken. Mijn stempel te drukken in de industrie Hey, hier ben ik!. Die contacten heb ik nog niet, maar zijn wel nodig als je groot wil worden.”

De voorrondes

Robin stuurde net als 1.132 andere artiesten zijn drie nummers in. De demojury, met onder meer Meskerem Mees en Brent Vanneste, selecteerde 136 deelnemers die doorstootten naar de regionale voorrondes. “Nu krijgen we de opdracht om te performen in onze eigen provincie, opgesplitst over heel België. We moeten minimum drie nummers brengen. Ik treed zaterdagavond 30 september op in Wilde Westen. Het is mijn eerste grote optreden buiten Trix in Antwerpen op 6 mei sinds The Voice Kids. Dat maakt van Sound Track ook de ideale gelegenheid om mezelf terug te vinden op het podium en opnieuw ervaring op te doen.”

“Ik wilde volledig opnieuw starten en mijn eigen artistieke identiteit ontwikkelen”

Uit de voorrondes stromen 46 finalisten door naar zes regionale finales op 9 december. Ze krijgen daarbij een tussentijds coachingstraject. Tot slot worden 18 artiesten door de vakjury gekroond tot laureaat. Zij beginnen aan een jaar vol persoonlijke begeleiding, coaching en ondersteuning van de brede muzieksector, residenties in de muziekclubs, opnametijd in professionele studio’s, nationale exposure tot buitenlandse showcases en shows. “Als alles goed loopt, is Sound Track mijn springplank om er weer in te vliegen. Ik sta graag op het podium en heb veel ambitie, maar het is een onzeker pad. De focus ligt nu op zoveel mogelijk eigen nummers maken en een naam krijgen als onafhankelijke, selfmade artiest en producer waarbij ik ook andere mensen in hun artistiek proces kan begeleiden.”

Robins performance in ‘The Voice Kids’