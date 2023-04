Slagersvrouw Lieselot geniet nog na van ‘De Mol’: “Zo’n geweldig avontuur! Ik geniet er nog altijd van”

Aan haar inzet en enthousiasme lag het allerminst, maar vorige zondagavond zagen we Lieselot Devos (32) uit Rollegem-Kapelle afscheid nemen van ‘De Mol’. Voor de goedlachse slagersvrouw fan van het eerste uur was het een unieke belevenis, die nog lang blijft nazinderen.

Het is geleden van Betty uit Big Brother dat een slagersvrouw wekenlang televisiekijkend Vlaanderen begeesterde. Maar een carrière op tv ambieert Lieselot allerminst, en de enige euh… fijne vleeswaren die Lieselot wil aanbieden is de préparé, die als gimmick in het programma een eigen leven is gaan leiden.

We spreken Lieselot een paar dagen na haar exit uit het populaire Play4-programma ‘De Mol’. De storm gaat nu langzaam liggen, al blijft het natuurlijk wel hét gespreksonderwerp in de slagerij. “Maar dat vind ik absoluut niet erg”, klinkt het. “Integendeel. Het was de afgelopen weken eens iets anders dan het slechte weer, corona, Oekraïne of de energiecrisis. Dat zwijgen lukte overigens perfect. En niet alleen omdat het verwacht werd, maar ook omdat de verrassing voor de kijkers dan des te groter is. En het was ook leuk om de vele theorieën te horen.”

Lieselot met haar West-Vlaamse ‘collega’ Thomas: “We zaten met een ongelooflijk hechte groep.” © Play4

Want Lieselot is zelf een grote fan van het programma. “Ik zag het ook als kind, maar ben het echt beginnen volgen dat jaar dat Gilles Van Bouwel de Mol was (2016, red.). Twee jaar geleden was Lennart zo’n goede Mol want geen van de twee finalisten verdacht hem dat ik besloot om mij in te schrijven. Ik mocht toen op gesprek, maar na het tweede gesprek gaven ze aan dat ik niet door was, maar moedigden ze me aan om me opnieuw in te schrijven. Toen ik vorig jaar in Paleis 12 zag hoe Uma ontmaskerd was, was ik weer zo gehypet dat ik besloot om nog eens mijn kans te wagen.”

En met succes. Al werd ze bijna al meteen genekt door haar enthousiasme. In de eerste aflevering zagen we hoe de kandidaten te horen kregen dat ze erbij waren en meteen kans konden maken op een vrijstelling. Lieselot was de eerste die toehapte, maar dat was niet zonder risico. Ze verloor de eerste opdracht en moest aan de zijlijn blijven voor de rest van de aflevering. Zo moest ze de proef invullen zonder enige kennis, maar als bij wonder mocht ze blijven en moest die andere veelbesproken kandidaat Matteo Simoni terug het vliegtuig op. Sindsdien zwoer Lieselot niet meer te strijden voor vrijstellingen of pasvragen. Meer nog: bij momenten liet ze ze letterlijk liggen.

Het programma heeft naar eigen zeggen de verwachtingen helemaal ingelost. “Binnen tien jaar praat ik er nog over.” © Play4

“En dan te zeggen dat ik op voorhand vastbesloten was om voor elke vrijstelling of pasvraag te gaan. Meer nog: ik had gezworen om die desnoods uit de handen van de andere kandidaten te trekken. (lacht) Maar dan zit je daar met zo’n fantastische groep mensen die je vrienden worden, en krijg je het niet over je hart. Bovendien was het moment dat ik uiteindelijk opgepikt werd aan het einde van de eerste aflevering écht het mooiste moment. Ik kan ook perfect tegen mijn verlies. Zo gunde ik Toos die eerste vrijstelling heel hard, zelfs al had ik verloren. Maar ik was echt niet graag afgevallen na één aflevering. Ik wilde kunnen doorspelen, al zeker tot de aflevering waarin we een familielid of vriend mochten inschakelen. Nee, ik heb absoluut geen spijt dat ik er nu al uit lig. Het mocht altijd iets meer zijn, maar ik ben oprecht blij dat ik zover geraakt ben. Wat ik onderschat heb? Op voorhand vonden we het altijd vreemd dat de overgebleven kandidaten moesten huilen als iemand afviel. Er is toch niemand dood? Maar als je daar zit, en dan moet er iemand naar huis… (blaast) Ik heb een paar keer serieus gebleit, ja. Zo intens had ik het niet verwacht.”

Luttele momenten voor het rode scherm: “Ik heb geen seconde spijt, ook niet dat het nu al afgelopen is.” © Play4

Geen zwart gat

De deelname aan ‘De Mol’ zorgde ervoor dat Lieselot een paar weken noodgedwongen van de radar moest verdwijnen. “Veel klanten hadden niets door, en zij die het wel opvallend vonden, dachten dat ik ziek was of corona had. En hier in het dorp zorgen we goed voor elkaar, dus het is niet zo dat ze hun mening aan de grote klok gingen hangen.”

Enkel haar man Xavier en haar mama Frida van wie het koppel de slagerij overnam waren op de hoogte. “Aan mijn vriendinnen had ik gezegd dat ik naar een huwelijk was in Maleisië. Die waren daar helemaal mee weg. Zover zelfs dat een goede vriendin die niet echt op haar mondje is gevallen de dag na de bekendmaking de winkel binnenkwam met een fles champagne en al lachend luidop foeterde dat ik een ‘godverdomse leugenare’ was.” (lacht)

Veel kandidaten vallen bij thuiskomst van de opnames in een zwart gat. “Maar daar had ik niet veel tijd voor. Niet veel later kwamen de feestdagen eraan, en ik zat meteen weer in dat werkritme.” Van de kandidaten die vervroegd terugkeren, wordt steevast gevraagd om de resterende periode van de opnames onder te duiken. “Als dat vroeg zou gebeuren, zou ik naar mijn nonkel in Poitiers trekken. Maar omdat ik ver was geraakt, kwam ik gewoon naar huis. Enkel mijn man en mijn moeder, die hiernaast woont, waren op de hoogte. We hielden het zelfs stil voor de kinderen. In zoverre zelfs dat ik ‘s nachts werkte en meehielp, om dan overdag te slapen als de kinderen naar school waren. Bij mijn moeder hoorde ik ze dan in de tuin spelen, waardoor ik wist dat ze zich amuseerden, maar me een kleine week verstoppen voor mijn kinderen was wel héél raar. Maar mijn moeder en man wisten niets van de proeven of wat er allemaal gebeurd was ginder.”

Zelf kijkt Lieselot halsreikend uit naar de finale. “Ik heb echt geen idee wie de Mol zou kunnen zijn. Ik volg het op televisie, en net zoals de voorgaande jaren in de Mollengroep op Facebook. Dit was zo’n geweldig avontuur. Ik geniet er nog van. En ik denk dat ik er binnen tien jaar nog altijd graag over praat, zo fantastisch was het!”