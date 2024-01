Sherina Evrard hoopt jury te verrassen in The Voice

Zondagavond zie je in The Voice op VTM de auditie van Sherina Evrard (32). Sherina, die opgroeide in Mesen en enkele jaren geleden naar Kuurne verhuisde, is de dochter van Mesens burgemeester Sandy Evrard en Carine Delporte. Ze hoopt de jury te verrassen met het nummer ‘Love at First Sight’.

“Voor veel kijkers zal het ongetwijfeld een verrassing zijn als ze mij op tv zien verschijnen”, lacht Sherina. “Als tiener was ik namelijk verlegen en zong ik nooit in het openbaar. Maar nadat mijn beste vriendin me vroeg om op haar huwelijk te zingen, stemde ik daarmee in. Ik bracht daar de akoestische versie van het nummer ‘Love at First Sight’ van Kylie Minogue, hetzelfde nummer waarmee ik tijdens de blind auditions de coaches probeer te overtuigen. De vele complimenten die ik na dat optreden kreeg, waren zo overweldigend dat ik begon na te denken of ik het zou aandurven om me in te schrijven voor The Voice.”

“Ik heb in ieder geval geprobeerd alles zo bewust mogelijk te beleven”

Sherina is moeder van Amira (7) en Naser (4) en woont samen met haar vriend Issah in Kuurne. Ze leerde Issah kennen tijdens een inleefreis met school in Ghana, waarna ze online contact hielden en in 2013 de vonk oversloeg. Ondertussen vormen Sherina en Issah al tien jaar een koppel.

“Toen ik mijn vrienden, ouders en familie vertelde dat ik zou deelnemen aan The Voice was er eerst wat ongeloof”, aldus Sherina, die werkt in de bijzondere jeugdzorg. “Ik ben echter heel tevreden dat ik het wel gedaan heb. Over mijn auditie kan ik echter weinig vertellen. Ik heb in ieder geval geprobeerd alles zo bewust mogelijk te beleven, zonder te veel na te denken dat ik op een podium stond met veel publiek, de coaches en verschillende camera’s.”

Zangtalent van moeder

“De gave voor het zingen heeft ze mee van haar moeder, net als verschillende gaven trouwens”, knipoogt vader en burgemeester Sandy Evrard. “Mijn echtgenote Carine zong vroeger in het Wijtschaatse zangkoor. Zelf ben ik een muzikant. Zo heb ik nog tuba en trompet gespeeld. We waren met de hele familie aanwezig tijdens de opnames in Vilvoorde en zondagavond zullen we zeker voor de buis zitten.”

Of Sherina de coaches heeft kunnen overtuigen van haar zangtalent, kun je zondag zien vanaf 20 uur op VTM. (API/BRU)