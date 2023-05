Schrijft Wout nieuwe Streamz-reeks?

De Vlaamse streamingsdienst Streamz gaf aan iedereen de kans om een eigen fictiereeks te pitchen. Wout Dujardin (26) uit Kortrijk is een van de negen deelnemers die nu aan een traject mag beginnen met als mogelijk eindresultaat een eigen fictiereeks. “Dit had ik niet durven dromen, nee.”

Begin dit jaar werd de Streamz Academy gelanceerd, waarbij aspirant fictiemakers een pitch konden insturen voor een eigen fictiereeks. Die zou volgend jaar al in productie kunnen gaan. De streamingsdienst kreeg 534 pitches door en een professionele jury koos er uiteindelijk acht uit, waaronder één duo. Nu mogen die allerlei workshops en lezingen volgen met grote namen als Malin-Sarah Gozin (Clan enTabula Rasa). Op het Filmfestival van Gent in oktober worden de pitches voorgesteld, op het Filmfestival van Oostende begin volgend jaar wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Van het hele traject wordt ook een documentaire gedraaid, die er dan zal te zien zijn.

Copywriter

Wout Dujardin is een van de kandidaten die nog in de running is. De Kortrijkzaan werkt als copywriter voor reclamebureau AdSomeNoise afwisselend in Leuven en zijn thuisstad, en is naar eigen zeggen verzot op series. “Dat gaat van Succession tot Better Call Saul. Maar ik heb niet zozeer een voorkeur voor een genre. Ik heb wel een abonnement op alle streamingsdiensten”, bekent Wout. “Ik had al wat ideetjes. Toen ik de oproep zag passeren, had ik meteen interesse. Alleen had ik niet meteen iets dat in het format paste.” De streamingsdienst is namelijk op zoek naar een thrillerreeks.

Hopen op het beste

“Maar in die periode kwam er alweer een geval van agressie tegen het treinpersoneel in het nieuws. En in mijn hoofd bedacht ik een verhaal waarbij een conducteur in de tegenaanval ging. Hoe ver kan je mensen drijven tot ze knappen? Bovendien leek een trein me een toffe setting om daar iets mee te doen.”

Wout stuurde zijn idee in, maar koesterde weinig hoop. “Hope for the best, prepare for the worst. Ik had het dan ook niet verwacht toen ik te horen kreeg dat ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Dat had ik niet durven dromen, nee. De eerste sessie was heel intens, met heel veel informatie. Ik moest het dus wel wat laten bezinken op het einde van de dag. Het was heel leerrijk, al was het wel wat wennen aan die camera voor die documentaire.”

Begin juni trekt het gezelschap naar de Ardennen voor een schrijfweekend. “We zien wel wat het oplevert, maar uiteraard begin je er stiekem wel op te hopen als je steeds verder raakt in dit parcours. Ik zal er alvast alles aan doen! Maar ik ben me er ook van bewust dat het afhangt van verschillende factoren. Of ik al een acteur voor het hoofdpersonage in gedachten heb? Niet meteen, nee. Ik ben wel fan van karakteracteurs als Josse De Pauw.”

Creatieve tips

Zelfs als Wout zijn project niet gerealiseerd ziet, is het toch een interessant parcours geweest, zo zegt hij zelf. “Je leert tijdens die workshops hoe een script in elkaar zit en krijgt nog andere creatieve tips, wat ik zeker kan meenemen in mijn huidige job als copywriter.” Wout zit voor de rest niet stil, want hij is actief in de organisatie voor de Jeugdfeesten in Gullegem, speelt gitaar en leest graag boeken. “Al kan je me nog het meest plezier doen met een serie.”