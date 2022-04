Schittert Brugse Juliette straks in ‘The Voice Kids’?

Op vrijdagavond 22 april kunnen we de 12-jarige Juliette Schoemans uit Asssebroek aan het werk zien in ‘The Voice Kids’ op VTM. Juliette brengt het nummer ‘Warrior’ van Demi Lovato en begeleidt zichzelf ook op piano.

Juliette Schoemans uit Assebroek toont vrijdagavond in The Voice Kids haar zang- en pianokunsten aan het brede publiek.

“Waarom ik me heb ingeschreven? Ik keek altijd al naar het VTM-programma en omdat ik zelf ook graag en veel zing, leek het me leuk om het zelf eens te proberen”, zegt Juliette, die in haar vrije tijd graag naar de Zeescouts in Brugge gaat.

Vijfde jaar piano

Juliette zingt straks niet alleen, ze speelt ook nog piano. “Ik zit nu in mijn vijfde jaar piano aan het conservatorium in Brugge. En ik volg ook nog bijkomend zangles aan muziekschool Metronoom. Onze familie is nogal muzikaal aangelegd. Mijn mama en mijn zus spelen ook piano en mijn broer speelt gitaar. En oh ja, ik volg zelf ook nog dansles, Moderne Dans, bij Dansschool Ramon in Brugge.”

Juliette brengt in de vijfde en laatste reeks Blind Auditions het nummer Warrior van Demi Lovato. “Het is een mooi, rustig nummer waarbij ik mezelf begeleid op piano”, zegt Juliette. “Ik was wel tevreden met hoe het is verlopen, maar ik mag niets verklappen natuurlijk.” (lacht)

Juliette toont zich ambitieus en ziet een carrière in de showbizz zeker zitten. “Het is mijn droom om later zangeres te worden, waarbij ik ook piano speel. Ook musicals spreken me erg aan. Zingen, piano spelen en dansen zijn mijn passies, dus mocht ik daar mijn beroep van kunnen maken, dan zou dat perfect zijn.”

(PDV)