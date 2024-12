Scenarist en regisseur Tom Dupont treedt twéé keer aan op Kortfilmfestival in Leuven: “Qua beelden wist ik perfect wat ik wilde”

Scenarist Tom Dupont (47) uit Lauwe, bekend van onder meer Albatros en Holy Rosita, ziet op vrijdag 6 december twee kortfilms in première gaan op het Kortfilmfestival van Leuven. In één daarvan, ‘Touch Me’, speelt Arend Pinoy de hoofdrol. Met moeder Marijke Pinoy werkt Dupont dezer dagen dan weer samen voor Theater Antigone.

Dave, een gescheiden vader, staat in zijn blote bast aan de rand van een bos, samen met heel wat andere mannen. Klaar om zijn mannelijkheid te bewijzen, op zoek naar een zekere zingeving ook. De kortfilm ‘Touch Me’ beklijft door zijn soberheid, sublieme beeldvorming en de wanhoop in de ogen van hoofdrolspeler Arend Pinoy. Schrijver én regisseur van dienst is Tom Dupont, geboren in Kortrijk, maar opgegroeid in Lauwe en verkast naar het Gentse intussen.

palmares

Dupont mag voor het brede publiek dan niet meteen een bekend gezicht zijn, toch geniet hij een hoog aanzien in het theater- en filmwereldje met ondertussen ook een vrij indrukwekkend palmares. In een ver verleden schreef hij al mee aan ‘Offline’, dat een doorbraak betekende voor Wim Willaert. Bij productiehuis De Wereldvrede schreef hij mee aan ‘Cargo’, ‘Albatros’ en ‘Holy Rosita’. Die laatste kaapte afgelopen weekend nog de hoofdprijs weg op het vermaarde Torino Film Festival in Italië. Daarnaast werd zijn pen ook ingeschakeld voor ‘Grond’ en de theatervoorstelling ‘Sukr’ van Het Eenzame Westen.

Tom: “Of er van de kortfilm ook een langspeelversie komt? Veel mensen hebben dat idee al geopperd, maar dat is niet meteen de bedoeling.” © Thomas Nolf

Met de kortfilm ‘Touch Me’ waagt hij zich ook aan regie. “Al was dat oorspronkelijk niet het opzet”, weet Tom. “Het verhaal heb ik in één ruk geschreven, en heel intuïtief.” In de kortfilm speelt het zogenaamde bushfighting een rol: groepen – veelal mannen – die samenkomen in een bos om er te vechten. Een fenomeen dat vaak gelinkt wordt aan hooligans. “Voor mij staan vooral andere thema’s centraal: mannelijkheid, rituelen, vaderschap en de verantwoordelijkheid die daaruit voortkomt. Maar zeker ook een vervreemding van de maatschappij en het werk. Je zou het ook kunnen lezen als een post-marxistische manifest of gewoon een verhaal over een gescheiden man die probeert te dealen met zijn dochter. Pas achteraf stelde ik mezelf de vraag of ik het zelf niet zou regisseren.”

Het zogenaamde bushfighting was een van de inspiratiebronnen voor de kortfilm. © Thomas Nolf

Op vrijdag 6 december gaat de kortfilm in première op het Kortfilm Festival in Leuven. Dat geldt als dé referentie voor kortfilms, waar overigens ook veel talent ontdekt wordt. Het was ook daar dat Gilles Coulier, mede-oprichter van De Wereldvrede, die andere Kortrijkzaan Leonardo Van Dijl opmerkte. Die laatste bracht vorige maand de film ‘Julie Zwijgt’ uit. Tom ging overigens aankloppen bij onder meer Leonardo Van Dijl, Wannes Destoop, Janne Desmet en Zouzou Ben Chikha. “Dat ging vooral over het verhaal zelf. Dat zijn mensen die ik vertrouw en wier mening ik waardeer. Maar qua beelden wist ik heel goed wat ik wilde en werd ik perfect ondersteund door de ervaren DOP (cameraman, red.) Dries Delputte, die afkomstig is van Zwevegem.”

Gevangenisproject

Opvallend: twee dagen eerder, op 4 december, is in Leuven nog een andere kortfilm te zien van Tom: ‘Yves’. “Dat gaat om een gevangenisproject dat ik elk jaar doe met de leerlingen van het RITCS, waar ik lesgeef”, verduidelijkt Tom. “Met de filmstudenten richten we een soort fictie-atelier op, en schrijven ze samen met de gedetineerden een scenario uit. Het werd gedraaid in de gevangenis van Oudenaarde, in samenwerking met de Rode Antraciet, een vzw die focust op het werken binnen de gevangeniscontext.”

Tom: “Voor mij staan er thema’s centraal als mannelijkheid, rituelen, vaderschap en de verantwoordelijkheid die daaruit voortkomt.” © Thomas Nolf

Veel tijd om er bij stil te staan heeft Tom echter niet. Momenteel is hij hard aan het werken aan ‘Gemislukt’, een voorstelling die hij maakte met acteurs Aurelie di Marino, Ali Can Ünal en Marijke Pinoy, de moeder van Arend Pinoy. Het gaat om een nieuwe voorstelling van Antigone, dat draait rond een vergeten mislukte aanslag op koning Leopold II. De voorstelling draait rond gemiste kansen en de kunst van het falen, en gaat op 12 december in première. “Of er van de kortfilm ook een langspeelversie komt? Veel mensen hebben dat idee al geopperd, maar dat is niet meteen de bedoeling. Ik ben wel aan het schrijven aan twee filmprojecten, maar veel kan ik daar nog niet over kwijt.”

Het Kortfilmfestival van Leuven loopt nog tot zaterdag 7 december. Info en tickets voor ‘Gemislukt’ via www.antigone.be.